梨山到台中不再遙遠！ 金馬獎女星搭幸福巴士見證山城交通新紀元
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，成為在地居民最便利的公共運輸，以電影《哈勇家》榮獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹，也是搭乘幸福巴士常客。林詹珍妹表示，新上路的梨山到市區直達車，和走星光閃耀的金馬紅毯一樣，幸福一路相伴。台中市政府交通局長葉昭甫也表示，從海拔2,000公尺梨山出發，全程111公里3小時到市區，交通無縫接軌服務獲好評，落實市長盧秀燕「愛在最高點」的施政理念。
▲金馬獎女星林詹珍妹（左）與小姑林鳳嬌搭梨山到台中直達車，安心又便利。
交通局長葉昭甫指出，盧市長重視偏鄉交通，繼行駛梨山、松茂、新佳陽、環山四大部落的梨山幸福巴士，年初加入自達一號生力軍，開進和平區大安溪沿線達觀里及自由里，路網服務再擴大，成功完成梨山與市區直達車的超級任務，每班次從梨山開往北屯區松竹車站，並貼心為有就醫需求的乘客，加碼行駛至5公里範圍內的醫療院所。
交通局表示，梨山到台中直達車服務好口碑，帶動在地居民使用效益。家住環山部落的泰雅族人林詹珍妹，以素人演員勇奪第59屆金馬獎「最佳女配角」獎項，之前到台中常請親人接送，現在和小姑林鳳嬌預約幸福巴士到台中就醫、訪友都行動自如，搭直達車沿途說說笑笑很快就到台中。77歲的林詹珍妹為金馬獎女星，小姑與紅極一時的女星同名，被趣稱全家都是明星。
幸福巴士駕駛賴宇威分享，上午10時30分從環山部落出發，中午經梨山管制站後，關心兩位長者體力，特別在谷關稍事休息。林詹珍妹也稱讚駕駛技術平穩，並表示，老人家本來有點緊張，坐起來感覺舒適，讓我們安心搭車到台中，感謝台中市政府為梨山地區開來幸福巴士。
林詹珍妹以自然真誠的演技感動觀眾與金馬獎評審，獲盧市長頒贈「台中市傑出人士獎章」，表彰其卓越的成就與貢獻，肯定其獲得金馬獎的榮耀。她說，3年前獲得金馬獎最佳女配角，是上天送給她最美好禮物，返鄉繼續過種水梨和柿子的山居歲月，隨著交通局啟動便利直達車，到山下台中城區不再是艱辛路程，對梨山居民而言，不僅便利，更是一份被重視的感動。
「政府的德政要讓人民用得到！」，葉局長進一步指出，以前大家覺得梨山人口少、交通不便，服務難以維持，但市府沒有放棄山上的民眾，反而堅持要讓居民享有與市區同等的交通權益，市府團隊努力讓山區長者能安心出門，就醫不再成負擔，偏鄉民眾也能搭幸福巴士去工作、上學和放學。
葉昭甫表示，梨山幸福巴士身負梨山重要交通動線，市府將持續推動交通平權政策，提供偏鄉同步享有便利、安全的基本民行權利。在地民眾搭乘梨山幸福巴士，來回程都可預約，梨山區域內移動持電子票證刷卡不收費，直達市區因路程遠需部份負擔每人400元，手機可下載「梨山幸福巴士」APP或撥打預約專線04-25981266皆可提供服務。
