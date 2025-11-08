梨山到台中不再遙遠 金馬獎女星搭幸福巴士見證

金馬獎女星林詹珍妹搭梨山幸福巴士到台中，高興的說，感謝市府開通直達車。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，成為在地居民最便利的公共運輸，以電影《哈勇家》榮獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹，也是搭乘幸福巴士常客。林詹珍妹表示，新上路的梨山到市區直達車，和走星光閃耀的金馬紅毯一樣，幸福一路相伴。台中市政府交通局長葉昭甫說，從海拔兩千公尺梨山出發，全程一百一十一公里三小時到市區。

葉昭甫指出，重視偏鄉交通，繼行駛梨山、松茂、新佳陽、環山四大部落的梨山幸福巴士，年初加入自達一號生力軍，開進和平區大安溪沿線達觀里及自由里，路網服務再擴大，完成梨山與市區直達車的超級任務，每班次從梨山開往北屯區松竹車站，為就醫需求的乘客，加碼行駛至五公里範圍內的醫療院所。

交通局表示，家住環山部落的泰雅族人林詹珍妹，以素人演員勇奪第五十九屆金馬獎「最佳女配角」獎項，之前到台中常請親人接送，現在和小姑林鳳嬌預約幸福巴士到台中就醫、訪友行動自如，搭直達車沿途說說笑笑很快就到台中。七十七歲的林詹珍妹為金馬獎女星，小姑與紅極一時的女星同名，被趣稱全家都是明星。

幸福巴士駕駛賴宇威指出，上午十時三十分從環山部落出發，中午經梨山管制站後，關心兩位長者體力，特別在谷關稍事休息。林詹珍妹稱讚駕駛技術平穩，老人家本來有點緊張，坐起來感覺舒適，安心搭車到台中。

林詹珍妹以自然真誠的演技感動觀眾與金馬獎評審，市長盧秀燕頒贈「台中市傑出人士獎章」，表彰其卓越的成就與貢獻，肯定其獲得金馬獎的榮耀。她說，三年前獲得金馬獎最佳女配角，是上天送給她最美好禮物，返鄉繼續過種水梨和柿子的山居歲月。

葉昭甫說，在地民眾搭乘梨山幸福巴士，來回程都可預約，梨山區域內移動持電子票證刷卡不收費，直達市區因路程遠需部份負擔每人四百元，手機可下載「梨山幸福巴士」APP或撥打預約專線0四-二五九八一二六六提供服務。