梨山好茶聞名世界! 台中茶商巴黎領獎遭中國人嗆聲

民視新聞／綜合報導

日前在法國巴黎，舉辦世界茶葉大賽頒獎典禮，來自台灣梨山的茶農，出席領獎時，主辦單位秀出國旗，卻遭中國人士鬧場，高喊台灣是中國的一部分，所幸現場嘉賓紛紛挺身制止，尷尬事件讓台灣意外獲得國際聲援，業者回台受訪理性回應，強調無須理會對方失禮的行為，只要把自己的事情做好就好！

來自台灣梨山的製茶廠，遠赴法國參賽獲得肯定，正要上台領獎，可以看到主辦方有秀出台灣國旗，這時卻有人站起來大聲制止。

一男一女一搭一唱，說台灣只是中國的一部分，企圖中斷介紹台灣，這番話，遭嗆的當事人還沒回應，其他與會來賓先幫忙回嗆，得獎人最終仍在台灣國旗旁領獎，獲全場掌聲。

得獎的茶廠光榮回國後，公開露面受訪，痛批中國的政治叫囂實在失禮！





台灣茶農在台灣國旗旁完成領獎手續，獲全場掌聲。（圖／翻攝網路）









製茶廠執行長謝忠霖：「當然無理失禮，這個影片上大家都可以看到，那我覺得我們身為臺灣人，就不要理會，我們把自己的事情做好就好。」

來自台中梨山的製茶廠，南投起家，家族百年傳承到第五代，高山烏龍茶在法國參展，榮獲"特別獎"肯定，不料卻遭中方人士言語打壓，所幸來賓一面倒，幫忙出聲維持秩序，讓後續頒獎典禮順利進行。

製茶廠執行長謝忠霖：「其實當下我滿冷靜的，因為就覺得不要理他們就好，當下看到那麼多國家，其實都在幫我們說話，跟支持我們，所以我覺得內心還滿溫暖的啦。」

消息傳回台灣，網友議論紛紛，狂酸對岸人士看到台灣得獎，又開始玻璃心碎滿地。

挺台灣不分職業，披著白袍的藥師，上班執業中，也要說個幾句話，替遭嗆的業者支持打氣。外交部也重申，台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實。

AVPA第8屆世界茶葉大賽，吸引全球18個國家、超過300件茶產品參賽，台灣茶優異軟實力，總計獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌及24面特別風味獎優異成績。遭嗆的業者得獎的就是這款茶。





百年老茶廠傳承到第五代，執行長謝忠霖到法國接受表揚。（圖／翻攝網路）









得獎製茶廠執行長謝忠霖：「這個海拔高度有2460公尺，可以算是我們台灣中，海拔高度最高的，我們走的是做清香型的，輕發酵的烏龍茶。」

不畏中國打壓，台灣茶業者堅持把茶葉種好、把品質顧好，要讓台灣茶發光發熱，世界就會看見台灣！





