梨山幸福巴士榮獲廉能透明獎 盧秀燕肯定交通創新
【記者陳世長台中報導】偏鄉交通暖心服務再獲肯定！台中市政府辦理114年「廉能透明獎」，交通局以「梨山幸福巴士」計畫，在競爭激烈的參賽提案中脫穎而出，榮獲「一般參賽類－優選」獎項，由市長盧秀燕親自表揚。交通局表示，全市海拔最高的大眾運輸服務「梨山幸福巴士」，不僅成功補足偏鄉交通缺口，更建立「在地人服務在地人」的永續營運模式，日前更受邀於第31屆智慧運輸世界大會分享推動經驗，讓台中最溫暖的公共運輸服務登上國際舞台。
交通局說明，市府114年「廉能透明獎」設有4大類獎項，共45個機關、65件提案參賽，經評審委員書面審查與簡報詢答後，最終13件提案獲獎。交通局推動的梨山幸福巴士，自111年1月24日試營運、同年5月1日正式上路，成功突破一般公車難以深入四大部落的限制，提供大梨山地區居民就學、就醫、採買等日常所需交通服務，具體成效深獲評審肯定。
交通局長葉昭甫表示，盧市長高度重視梨山公共運輸發展，強調基本行的權利不分城鄉。面對偏鄉地形、人口與人力資源等多重挑戰，梨山幸福巴士展現創新的偏鄉交通解方，不僅改善921震災後交通不便的困境，也為在地居民創造返鄉就業機會。本次以「幸福梨你好近，補足台中山城最後一哩路」為題參賽並獲獎，是對交通團隊最大的鼓勵與肯定。
葉局長進一步指出，梨山幸福巴士自111年啟動服務以來，截至今年11月已累計行駛2萬1,099班次、載運4萬3,047人次，公共運輸涵蓋率提升至逾9成，整體滿意度高達93%。去年10月19日再擴大服務範圍，首度實現梨山地區大眾運輸直達市區，往返超過100公里，讓居民就醫、探親與日常生活更加便利，並可無縫轉乘台鐵與捷運，真正將「愛在最高點」的服務精神送進山區。
交通局表示，市府透過「廉能透明獎」鼓勵各機關持續精進行政透明與便民服務，梨山幸福巴士正是結合制度透明、服務創新與民眾需求的最佳實踐。不論山多高、路多遠，市府將持續守護偏鄉居民的基本交通權益。
交通局提醒，在地居民可透過下載「梨山幸福巴士」APP或撥打預約專線04-2598-1266預約搭乘，持電子票證刷卡可免費搭乘。因山區道路易受天候影響，相關停駛資訊將即時於APP推播，亦可致電專線洽詢詳細服務內容。
