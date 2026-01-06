梨山幸福巴士 山高路遠溫暖接送

梨山幸福巴士照顧部落間移動外，持續擴大服務，推動預約乘車往返市區。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市海拔最高的大眾運輸服務「梨山幸福巴士」，補足偏鄉交通缺口，建立「在地人服務在地人」的永續營運模式，受邀智慧運輸世界大會分享推動經驗，台中最溫暖的公共運輸服務登上國際舞台。

交通局說明，交通局推動的梨山幸福巴士，突破一般公車難以深入四大部落的限制，提供大梨山地區居民就學、就醫、採買等日常所需交通服務。

梨山幸福巴士展現創新的偏鄉交通解方，改善九二一震災後交通不便的困境，為在地居民創造返鄉就業機會。

梨山幸福巴士自一一一年啟動服務以來，截至去年十一月已累計行駛兩萬一0九九班次、載運四萬三0四七人次，公共運輸涵蓋率提升至逾九成，整體滿意度高達百分之九十三。

去年十月十九日再擴大服務範圍，首度實現梨山地區大眾運輸直達市區，往返超過一百公里，居民就醫、探親與日常生活更加便利，無縫轉乘台鐵與捷運。

在地居民透過下載「梨山幸福巴士」APP或撥打預約專線0四-二五九八-一二

二六預約搭乘，持電子票證刷卡可免費搭乘。