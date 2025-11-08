梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。
台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫指出，偏鄉交通繼行駛梨山、松茂、新佳陽、環山四大部落的梨山幸福巴士，年初加入自達一號生力軍，開進和平區大安溪沿線達觀里及自由里，路網服務再擴大，完成梨山與市區直達車。
交通局表示，梨山到台中直達車帶動在地居民使用效益。家住環山部落的泰雅族人林詹珍妹，以素人演員勇奪第59屆金馬獎「最佳女配角」獎項，之前到台中常請親人接送，現在和小姑林鳳嬌預約幸福巴士到台中就醫、訪友都行動自如。
幸福巴士駕駛賴宇威分享，上午10時30分從環山部落出發，中午經梨山管制站後，關心長者體力在谷關稍事休息。林詹珍妹也稱讚駕駛技術平穩並表示，老人家本來有點緊張，坐起來感覺舒適，直達車到台中城區不再是艱辛路程，對梨山居民而言，不僅便利更是被重視的感動。（編輯：謝雅竹）1141108
