梨山森林防火實兵演練 提升救災應變能量

林業及自然保育署臺中分署動員梨山及麗陽工作站森林護管員共40人，在武陵地區辦理「高海拔森林火災搶救演練」。（圖：臺中分署提供）

梨山地區屬中高海拔，廣泛分布臺灣二葉松等易燃林相，一旦發生森林火災，火勢延燒迅速且易成大火，對森林生態造成嚴重威脅。林業及自然保育署臺中分署昨（15）日動員梨山及麗陽工作站森林護管員共40人，在武陵辦理「高海拔森林火災搶救演練」，實地模擬高海拔森林火災搶救情境，強化第一線救災應變能力。

梨山地區森林火災發生地點常為偏遠的高山地區，需仰賴救災人員步行抵達且缺乏水源，考驗救災人員體力、耐力，以及無水滅火技術。因此，林業保育署臺中分署每年均辦理高山型森林火災防救實境模擬演練，藉由觀察、分析現場地形與林相，研擬防火線開闢及撲滅林火的相關實務，並透過緊急應變指揮，及滅火戰術的運用與探討，不斷精進森林火災滅火技術及效率。

廣告 廣告

林業保育署臺中分署指出，梨山地區近7年（108-114年）發生18起森林火災，受害面積累計達20公頃，主因在於當地多為天然針葉林及闊葉林、人工針葉林及富含油脂的臺灣二葉松林，火勢延燒迅速不易撲滅。114年與空中勤務總隊聯合辦理11場直升機水袋及人員吊掛訓練，建構地、空一體的立體救災網絡。再輔以日常對鄰近森林地區出入人員精準式宣導，加強對林農、果農、菜農、登山遊客及工程廠商施作人員防火安全宣導，114年梨山地區國有林地達到「零火災」的目標。

臺中分署呼籲，正值乾燥季節，民眾進入山林活動時，務必避免生火、燒墾或隨意丟棄菸蒂等，如果發現森林火災，請立即撥打119或林業保育署免付費專線0800-0000930通報；發現森林火災並為首名通報者，將發給5,000元獎金；如有故意或不慎而引發森林火災，將面臨二年以下有期徒刑、拘役或科三十萬元以下罰金，更須負擔高額賠償責任。（張文祿報導）