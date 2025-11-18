梨山秋季「楓」景登場 交通局推優惠套票

梨山楓葉季到來，台中Go推出梨山楓葉季交通時數套票，歡迎民眾選購。

台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，明(19)日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購買24小時、48小時或72小時無限次搭乘公車的優惠套票，搭配指定合作店家提供的住宿與農特產品折扣，一次滿足交通、購物與住宿三重樂趣，暢遊梨山秋季最美楓景。

交通局長葉昭甫表示，每年11月至12月中旬，位於和平區的大梨山地區楓葉陸續轉紅，是人氣賞楓景點之一，為鼓勵民眾減少自駕、響應低碳旅遊，交通局特別整合大眾運輸資源，推出「台中Go」交通時數套票限時優惠，於有效時間內可不限次數搭乘市區與觀光公車，讓旅客能輕鬆抵達武陵農場、福壽山農場等賞楓熱點，享受舒適又環保的旅程。

交通局指出，「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」包含24小時、48小時與72小時三種方案，適用範圍涵蓋全台中市區及觀光公車路線。前往梨山地區的旅客可搭乘豐原客運865路(豐原往返梨山)、865區路(谷關往返梨山)公車，該路線行駛中橫台8線與臨37線便道，是往返梨山與台中市區的主要通道，為配合賞楓季人潮，交通局特別與豐原客運協調，保留865路、865區路公車特定日期及班次的席位，確保旅客能順利出發。

此外，持近7折限時優惠「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」的旅客，還可享有指定合作業者推出的專屬優惠，包括梨山地區旅宿折扣、在地農特產品購物優惠等，鼓勵民眾深入在地、支持山城小農。交通局也提醒，梨山位處高海拔，日夜溫差大，建議旅客攜帶保暖衣物，並注意天候變化，做好旅程規劃。