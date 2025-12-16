梨山茶奪法大獎 中國使館人嗆「台灣是中國一部分」遭噓爆

台中市 / 綜合報導

台灣梨山茶參加2025年法國巴黎世界茶葉大賽，大放異彩，就在主辦單位宣布，「特別獎」得獎者來自台灣時，現場螢幕也打出我們的國旗，沒想到這時兩名中國大使館人員，突然站起來用英文高喊「台灣是中國的一部分」，讓在場其他國際來賓相當不滿，還回嗆他們「如果不喜歡可以離開」，而這段插曲並沒有影響頒獎流程，業者在亮著國旗的舞台前完成受獎，獲得全場掌聲。

世界茶葉大賽頒獎典禮，各國得獎者紛紛上前受獎，而就在主辦單位宣布「特別獎」得獎者來自台灣梨山時，會場大螢幕還亮出我國國旗，這時，中國大使館人員台灣是中國一個省，兩名中國大使館人員，突然站起來高喊「台灣是中國的一部分」，讓現場許多來賓相當不滿，當場嗆他們，如果不喜歡可以離開。

世界茶葉大賽獲獎業者謝忠霖說：「其他代表就是說，如果不想看到的話，可以請你離開，看到那麼多國家都在幫我們說話，內心還滿溫暖的。」不過這段插曲，沒有影響頒獎流程，業者站在亮著國旗的舞台前完成受獎，獲得全場掌聲。

世界茶葉大賽獲獎業者謝忠霖說：「其實這是我第一次參加比賽，台灣茶在國際上的舞台，還是有一定知名度跟程度。」其他參賽國代表，這款來自全台最高海拔、2460公尺梨山地區的烏龍茶，冬天時霜雪覆蓋，孕育出的茶葉，泡起來有冷冽清香、回甘持久，還被譽為「茶界愛馬仕」，第一次參加國際賽就得獎，而中方人員，竟然連茶葉比賽都要掛上政治濾鏡，讓各國來賓傻眼。

