梨山茶農巴黎奪大獎！中國人鬧場嗆：台灣只是一個省

台灣在AVPA的茶葉比賽中獲獎，中國人出面搗亂。圖／翻攝自梨山聚鑫製茶廠IG

非政府組織「法國農產品加值協會（AVPA）」本月在巴黎舉辦茶葉大賽頒獎典禮，台中梨山聚鑫製茶廠榮獲AVPA特別獎的肯定，沒想到2日梨山聚鑫製茶廠第5代、年輕茶農謝忠霖到現場領獎時，有兩名中國人士突然起身抗議，表示「台灣是中國的一部分」，無理舉動引發外界批評。

台灣領獎遭阻攔！中國人搗亂：台灣只是一個省份

梨山聚鑫製茶廠日前在IG發布一則影片，謝忠霖表示「茶葉在法國得獎，卻遇到尷尬的一刻」，畫面中謝忠霖要領獎時，有1男1女突然站起身，看上去很不開心，其中男子表示「台灣只是一個省份」，女子則說「台灣是中國的一部分」。現場與會人士見狀立即幫台灣講話，紛紛表示「安靜點」、「如果你不喜歡就出去」。此外，畫面中可見AVPA主辦方頒獎時在螢幕上放出中華民國國旗，恐怕是因此引發中國人不滿。

事實上，台中梨山聚鑫製茶廠在本月就證實，參加2025年法國巴黎世界茶葉大賽（AVPA-Paris 2025）脫穎而出，獲得特別獎肯定，雖然在領獎時遭遇政治干擾，謝忠霖還是順利取得AVPA證書，而他也在影片中表示，「我們不止在台灣，更把這份堅持帶到法國巴黎。我們要讓全世界聞到梨山茶的頂級香氣」。

台灣是中國的一部分？外交部駁斥

面對中國的打壓，外交部發言人蕭光偉16日在例行記者會中駁斥「台灣是中國的一部分」這個說法，並重申中華民國台灣是主權獨立的國家。另外，AVPA已經清楚標示我國名稱、展示我國國旗，已經做出很清楚的區分，只有民選的台灣政府，才能在國際社會代表台灣，中國無權置喙、干預。

蕭光偉出面呼籲中國民眾，要遵守國際禮儀以及社會的正常規範，避免貽笑國際社會，並喊話北京當局，只有透過對等的尊重、對話，才能取代對抗，要理性看待兩岸現實，停止施壓、脅迫，才能改善兩岸關係。

此外，駐法代表處表示，AVPA舉辦第8屆世界茶葉大賽，共有18個國家、300件以上作品參賽，我國共有29名茶商參加，總計獲得10金、8銀、12銅以及24個特別風味獎的成績。

觀看影片請點→https://reurl.cc/QVak5O



