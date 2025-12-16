梨山茶農法國拿獎 中國大使館叫囂台灣是中國的一省

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖，日前到法國巴黎參加法國茶葉國際大賽，以「華崗雪源頭」茶葉榮獲大會頒發的「特別獎」，不料，頒獎時主辦單位介紹台灣，並出現中華民國國旗時，與會的中國大使館人員竟大聲叫囂「台灣只是中國的一省」，企圖中斷主辦單位介紹台灣，但主辦單位不予理會，繼續完成頒獎；謝忠霖說，新冠疫情讓國際看見台灣，只要我們將事情或東西做好做到極致，世界就會看見台灣。

聚鑫製茶廠是從南投松柏嶺起家，傳到謝忠霖已是第5代，在第4代謝忠霖的父親、創辦人謝錫宏手中開始發揚光大，具有百年製茶傳承，茶區廣布福壽山、梨山、大禹嶺等。

12月2日，聚鑫製茶廠執行長謝忠霖帶著生產的「華崗雪源頭」茶葉，參加在法國巴黎秘魯大使館舉行的法國茶葉國際大賽，參賽國包括美國、日本、里蘭卡等多國，聚鑫製茶廠的「華崗雪源頭」獲主辦單位頒發「特別獎」。

謝忠霖說，頒獎時，主辦單位介紹台灣，並秀出中華民國國旗，不料，出席的中國大使館人員竟站起來大喊「台灣是中國的一省」，企圖打斷介紹，但主辦單位不予理會，繼續頒獎，甚至與會人士還對中國大使館人員報以噓聲，則給予得獎的聚鑫製茶廠執行長謝忠霖掌聲鼓勵。

謝忠霖說，會後餐敘時，他詢問多國與會人員，才知許多國家都是在新冠疫情時認識台灣，大家並表示，中國愈是這樣，大家只會對中國愈反感，要他勿需理會。

謝忠霖有感而發表示，台灣不管是政府或人民，大家只要把事情做好、做到極致，就像在新冠疫情時，台灣對世界有貢獻，世界就會看見台灣。

