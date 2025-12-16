梨山茶農獲法國茶葉特別獎 頒獎秀我國旗遭中方人員抗議

來自台灣台中梨山地的茶農謝忠霖，西裝筆挺準備上台領獎，台下卻發出喧鬧聲。

疑似中國大使館人員說道，「我不喜歡這個，請出去。台灣只是中國的一省。」

中方人員大聲喝斥，企圖干擾頒獎進行，不過卻引發現場其他人士不滿，台上主辦單位也沒有理會。來自台灣台中梨山的茶農謝忠霖，這個月初到法國巴黎參加法國茶葉國際大賽，以來自梨山的茶葉獲頒大會的特別獎，而正當上台領獎時被中方嗆聲，謝忠霖表示對於心情沒有影響。

梨山茶農謝忠霖指出，「當下我滿冷靜的，因為覺得不要理他們就好，當下看到那麼多國家，其實都在幫我們說話跟支持我們，其實我覺得內心滿溫暖的。」

謝忠霖表示，這回為了提升台灣的知名度，以梨山的高海拔茶區搭配輕發酵的工法，帶出清香及喉韻以及飽水的口感，得到國際肯定，對於中方的態度表示一笑置之。外交部表示，除了駁斥中方的說法，也重申我國是主權獨立的國家。

外交部發言人蕭光偉表示，「務實體認，只有透過和台灣對等以及尊重的對話，以對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣以及國際社會無理的施壓以及脅迫，這樣子才能改善兩岸關係。」

外交部表示，這回參加的有18國、300多件產品參賽，我方也拿下亮眼成績，而該活動清楚標示我國名稱，並展示國旗，已經做非常清楚的區分，中方無權置喙及干預，也呼籲中方，應該應要理性看待，遵守國際社會文明及禮儀的正常規範。