梨山茶農赴法獲獎遭中國鬧場！黃暐瀚曝「中共目的」：不是愛台灣

政治中心／陳慈鈴報導

梨山茶農於法國參賽獲得特別獎殊榮，頒獎時遭中國鬧場，引起關注。（圖／翻攝自梨山聚鑫製茶廠-臺灣高海拔茶葉專賣臉書）

台中梨山聚鑫製茶廠於法國巴黎參加法國茶葉國際大賽，最終以「華崗雪源頭」獲得特別獎的殊榮。然而，頒獎之際卻被中國大使館人員鬧場，引起關注。對此，媒體人黃暐瀚於18日點出中國的目的，「只想佔台灣，不是愛台灣。」

黃暐瀚於臉書提到，沈富雄大老17日和他提到「兩岸12條」，第一條「中國愛台灣，此愛無絕期」才講完，他就舉手表示不同意。在他看來，中國對台灣的不是「愛」，而是佔有慾，如果是愛，怎麼會不管台灣人的死活？

黃暐瀚說，2003年 WHA 世界衛生大會，中國副總理吳儀帶隊出席，反對台灣參與，當時沙祖康的經典回頭：「誰理你們」！烙印在台灣人的心中，包括他在內的許多台灣人這才知道，原來，台灣人的死亡，對岸根本不理。

黃暐瀚表示，前幾天台中梨山茶農，到法國得獎，現場出現疑似中國籍人士大聲抗議「台灣是中國的一省，台灣是中國的一部分」。他不理解，如果真的把台灣當成是中華人民共和國的一部分？台灣好，表現佳，國際有名，不是應該高興才對嗎？

黃暐瀚還舉例，一個爸爸看到兒子畢業典禮上台領校長奬的時候，會在台下大聲抗議：「他是我養的，他學費是我繳的，他只是我的一部分」，然後生氣嗎？哪個爸爸會看到孩子得獎，卻不高興？所以他說，「中國不是愛台灣，中國只是想要『佔』台灣。」

黃暐瀚認為，如果真的關心，在台灣人希望獲得醫療照護，訊息交流的時候，就不會講出「誰理你們」這樣殘忍的話；如果真的有愛，就不會看到台灣茶葉得獎，不跟著高興就算了，還在台下抗議；如果真的關心，就不會在李洋、王齊麟奧運比賽的時候，不幫忙加油，只盯著台灣加油海報，伺機去搶。

黃暐瀚表示，這不是關心，更不是愛，在國際舞台、軍事威脅上不斷打壓台灣，兩岸又怎麼可能做到習近平所說的，心靈契合？

