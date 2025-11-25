梨山賞楓正當時！台中Go優惠套票限時開賣 不限次數搭乘公車、套票種類價格、購買方式一次看！
賞楓不必飛日本！台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，即日起至12月14日止，可透過「台中Go」平台購買24小時、48小時或72小時無限次搭乘公車的優惠套票，搭配指定合作店家提供的住宿與農特產品折扣，限時的梨山楓葉季套票，一次滿足交通、購物與住宿三重樂趣，暢遊梨山秋季最美楓景。
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
台中Go梨山楓葉季交通時數套票
每年11月至12月中旬，位於台中和平的大梨山地區楓葉陸續轉紅，是人氣賞楓景點之一，為減少自駕、響應低碳旅遊，特別推出「台中Go」交通時數套票限時優惠，整合市區公車、觀光、停車席位等各項旅遊資訊，線上購票、查詢班次與景點建議，於有效時間內可不限次數搭乘市區與觀光公車，以最優惠的價格、最便捷的交通方式，輕鬆抵達武陵農場、福壽山農場等賞楓熱點，享受舒適又環保的旅程。
24/48/72小時限時優惠方案
24 /48 /72 小時自由選：「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」包含24小時、48小時與72小時三種方案。
適用範圍：涵蓋全台中市區及觀光公車路線。前往梨山地區可搭乘豐原客運865路(豐原往返梨山)、865區路(谷關往返梨山)公車，路線行駛中橫台8線與臨37線便道，是往返梨山與台中市區的主要通道，為配合賞楓季人潮，保留865路、865區路公車特定日期及班次的席位。
出示套票享住宿＆農產品優惠：持近7折限時優惠「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」的旅客，還可享有指定合作業者推出的專屬優惠，包括梨山地區旅宿折扣、在地農特產品購物優惠等。
秋天漫遊梨山賞楓去
秋天到了許多人為了追楓特地飛往日本、韓國，其實台中梨山地區同樣擁有繽紛多彩的高山楓紅，景緻不輸國外。梨山四季分明，秋冬時節更是雲霧繚繞、色彩層疊，沿途可欣賞武陵農場的落羽松、福壽山農場的楓林小徑，以及獵人步道等自然風貌，若選擇搭乘公車，不僅減少碳排放，更能在沿途欣賞山嵐變幻的壯闊景致，體驗慢遊梨山的獨特魅力。另外貼心提醒，梨山位處高海拔，日夜溫差大，建議攜帶保暖衣物，並注意天候變化，做好旅程規劃。
台中Go梨山楓葉季交通時數套票資訊
◆販售時間：2025/11/18～12/14限定販售
◆套票種類：24小時、48小時或72小時無限次搭乘
暢遊型24小時套票-梨山賞楓
暢遊型48小時套票-梨山賞楓
暢遊型72小時套票-梨山賞楓
◆套票價格：享最高7折優惠
暢遊型24小時套票-梨山賞楓：126元
暢遊型48小時套票-梨山賞楓：196元
暢遊型72小時套票-梨山賞楓：266元
◆套票內容：
台中捷運。
台中市市區公車全路線。
「865路(含區)」限定座位保留席。（欲搭乘865路、865區路公車，請先至豐原客運「巴士趣」網站進行座位預約。2025年12月份網路預約於11/25下午14:00開放）
◆更多資訊：台中Go梨山楓葉季交通時數套票
◆使用說明：
一支手機同時僅能啟用一張套票，僅供一人搭乘使用。
購買後到訂單管理點選綠色【套票啟用】，選啟用套票(一次僅能啟用一張)。
啟用後，在我的套票→QR碼，顯示QR碼，掃描運具QR驗票機(方形鏡頭)，即可進出站/上下車。
進/上、出/下閘門或運具時都需在掃碼設備上進行掃碼。
套票啟用後，才可使用商家優惠。
欲搭乘865路、865區路公車，請先至豐原客運「巴士趣」網站進行座位預約，預約完成後即可憑「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」搭乘。
◆注意事項：
一次至多可購買10張。
按下【啟用】按鈕，即為套票開始時間，系統將會自動依套票之效期計算套票結束時間。
◆退費說明：
未啟用套票，可於購買(完成付款)後7天內點選【退票】鈕進行退款，將依原付款方式退費，逾時或套票啟用即無法辦理退費。
套票啟用即無法辦理退費。
退票將連同優惠無法使用。
資料來源：台中市政府交通局
資料整理：Vinge
