梨山雪梨有黑斑更好吃！「寒冷印記」果肉細緻、甜度更升級

雪梨出現黑斑不是壞掉。（羅進玉提供／李京昇台中傳真）

梨山雪梨進入產季，部分果實表皮出現黑斑，引發消費者疑慮。台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉指出，黑斑是雪梨在高山低溫、日夜溫差大環境下形成的自然保護機制，並非病害或農藥問題，反而代表果肉更細緻、甜度與風味更佳。農改場也證實屬生理現象，不影響食用。

台中梨山地區雪梨正值產季，不少消費者近日發現，有些雪梨表皮出現黑斑，擔心是不是品質出了問題。對此，台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉解釋，這其實是雪梨在高山寒冷環境中自然形成的「生長印記」，不但不影響食用，反而代表果實甜度、口感與風味更佳。

雪梨進入盛產期。（羅進玉提供／李京昇台中傳真）

羅進玉指出，雪梨原本就是日本引進、適合高海拔低溫環境生長的品種，梨山日夜溫差大、寒流頻繁，果實在成長過程中，表皮會啟動自然保護機制，產生芳香族抗氧化酚類化合物，用來抵抗病菌與逆境。這些物質與空氣接觸後氧化，就會在表皮形成黑斑，天氣愈冷，黑斑往往愈明顯，並非病害、腐爛或農藥殘留。

他也說，這樣的「雪梨黑皮」幾乎每年、每個產區、每位果農都會遇到，日本甜柿的黑皮現象，以及部分高山梨品系也很常見。雪梨出現黑斑後，果肉反而更加細緻，甜度與風味表現更好，「這種雪梨，懂吃的人才知道」。

台中區農業改良場助理研究員、梨類專家徐錦木也表示，雪梨黑斑屬於生理現象，可能與低溫造成的表皮褐化，或儲藏環境二氧化碳濃度偏高有關，並非病害，不會影響果肉品質與風味，消費者無須過度擔心。

台中市農業局補充，台中地形多元，從平地到高山皆適合不同果樹生長。梨山地區海拔約2000公尺，冬季常出現10℃以下低溫，是溫帶果樹的重要產區。台中雪梨屬於落葉梨樹，需要足夠低溫才能順利萌芽、開花與結果，在農民細心管理下，單顆重量可達1.5至2.5公斤，因此被稱為「梨中之王」。目前正值盛產期，將一路產到農曆春節，是品嚐梨山雪梨的最佳時機。

