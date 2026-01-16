梨山高海拔型森林火災防火實兵演練

林業及自然保育署台中分署在武陵地區辦理「高海拔森林火災搶救演練」，實地模擬高海拔森林火災搶救情境。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

梨山地區位屬中高海拔廣泛分布台灣二葉松等易燃林相，一旦發生森林火災，火勢延燒迅速且易成大火，森林生態造成嚴重威脅。，林業及自然保育署台中分署動員梨山及麗陽工作站森林護管員等四十人，在武陵地區辦理「高海拔森林火災搶救演練」，實地模擬高海拔森林火災搶救情境。

梨山地區森林火災發生地點常為偏遠之高山地區，仰賴救災人員步行抵達且缺乏水源，考驗救災人員體、耐力，以及無水滅火技術。

台中分署辦理高山型森林火災防救實境模擬演練，藉由觀察、分析現場地形與林相，研擬防火線開闢及撲滅林火的相關實務，透過緊急應變指揮系統的專業分組操作，以最小影響之滅火戰術的運用與探討，精進森林火災滅火技術及效率。

梨山地區近七年發生十八起森林火(警)災，受害面積累計達二十公頃，主因在於當地多為天然針闊葉樹林、人工針葉樹林及富含油脂的台灣二葉松林，火勢延燒迅速不易撲滅。

提升防救災效率及量能，辦理防火演練外，與空中勤務總隊聯合辦理十一場直升機水袋及人員吊掛訓練，建構地空一體的立體救災網絡。