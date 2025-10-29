梨泰院踩踏事故3週年 官方首度舉辦追悼儀式

事後究責，發現警方不但沒有做到人流管制，接到民眾通報可能出事的時候，也沒有及時因應，顯示這是一場人為災難。雖然警方高層有多人被起訴，其中部份遭到判刑，但家屬認為最後結果仍然是「輕輕放下」。在今天的悼念活動上，他們表示還無法走出傷痛，也不會放棄進一步釐清真相。

10時29分警報響起，眾人集體默哀，悼念3年前在梨泰院失去的寶貴生命。YTN記者說，「這是慘案後，政府首次正式參與的追悼活動，別具意義。」

2022年10月29日，梨泰院大批慶祝萬聖節的人潮突然推擠踩踏，釀成嚴重死傷，震驚全球。

首爾居民表示，「那是一個誰都不該死，也不該受傷的日子和時刻。」

3年來，總有人到現場獻花致意，因為傷痛並沒有過去。

伊朗罹難者家屬指出，「我們很想念因此死別的親人，這段時間對我們全家實在太煎熬了。」

罹難者中有26名外國人，南韓當局在首次共同籌辦的追思活動中，特地邀請外籍家屬參加，同時藉此重申釐清真相、追求正義的決心。只是家屬不但心傷難癒，不少人還在指責被害人的罵聲中遭受二次傷害。

有罹難者家屬說，「有人說他們是去玩才死的，還說那些孩子不一般。」

就連去（2024）年9月為協助受害者成立的特別調查委員會，也承受不友善的壓力。

梨泰院慘案特別調查委員魏恩珍指出，「因為社會上對當天在現場的人仍有指責，有些人擔心身分曝光會波及親友，因此拒絕接受調查。」

梨泰院遺屬協調會委員長宋海珍說，「我們不斷發聲，需要更強而有力的條文，防止再度出現二次傷害或其他加害行為。」

南韓政府歷經1年多的跨部門調查，日前公布報告，點出警方配置不當、未調派人力疏導等缺失，而且事發後，首爾市府和警方也沒有落實究責，讓相關人員還能正常退休，這次計畫追加懲戒62人，不過，家屬批評當局調查力度、廣度都不足，所謂的還原真相和追求正義，就如同身心痊癒，還有漫漫長路。

