《梨泰院Class》朴敘俊回歸！JTBC新劇《等待京道》開播，朴敘俊×元志安演繹糾纏18年的初戀情人，因「外遇醜聞」再度重逢，命運三度敲響心門！
20歲的那段愛情，就當作青澀的初戀；分手後再次相遇時，他們以為那是命中注定；如今又在30多歲重逢，情感反而隨時間更清晰。由《你的婚禮》、《三十九》編劇劉英雅執筆、《歡迎來到王之國》導演林賢旭執導，朴敘俊、元志安主演的《等待京道》正式開播，在跨越18年的青春、錯過與重逢中，描繪一段既溫柔又疼痛的「大人系」戀愛故事。
兩人曾在青春的20歲及更加成熟的28歲相愛又分手；如今以「報導外遇醜聞的記者」與「醜聞當事人的妻子」的身分再見，命運再次將他們推回彼此面前，這一次，他們是否能真正理解對方？
《等待京道》劇照
平凡男子 × 財閥次女 一段在青春刻下深痕的初戀
他們的故事從大學時期初次相遇開始，李京道（朴敘俊 飾）出身平凡、性格沉穩，在戲劇社迎新活動上初次遇見與他完全相反的女孩——徐智友（元志安 飾），她是財閥家族的次女，存在亮眼、充滿自信、性格讓人難以捉摸。兩人的世界因此輕輕碰撞，卻留下最深刻的痕跡。青澀的初戀、成熟些的第二段戀情、再到無法承受現實壓力而分開，他們的關係反覆拉扯，成為彼此青春最難忘的印記。
《等待京道》劇照
多年後，京道成為東雲日報的記者，而智友則成了備受大眾關注的「富豪家兒媳」與名人。兩人早已過著不同人生，卻因一起外遇事件再度連結：刊登富豪外遇報導的人，是京道；承受輿論眼光的人，是智友，兩人的重逢尷尬得讓人窒息。
《等待京道》劇照
從《梨泰院Class》到《等待京道》 朴敘俊展開全新成熟敘事
朴敘俊在《梨泰院Class》後睽違5年回歸JTBC電視劇，他談到接下作品的理由時說：「這次我希望能展現更成熟的情感表達。劇本的結構非常立體，我覺得只要能細緻呈現兩人的故事，就能成為一部好作品」。他也分享詮釋記者角色的秘訣：「出道初期我每天拜訪各大媒體接受採訪，當時接觸到的記者們的語氣、氛圍，都浮現在腦海」，此外，在記者出身的導演林賢旭協助下，也讓李京道一角增添更多真實感。
《等待京道》劇照
元志安談主角默契 導演力讚「能完美呈現劇本情感」
談到兩人合作時，元志安表示完全不被11歲的年齡差距限制：「我反而從他身上獲得很多幫助，尤其是跳舞那場戲，有他的引導我才能順利完成」。導演林賢旭則說：「這兩人的故事既有趣又令人心酸，我請來了能將我最喜歡的劇本具象化的演員，因此充滿信心」。
《等待京道》劇照
《等待京道》正式開播 未完待續的愛情迎來第三次心動
《等待京道》由善於刻畫真實情感作品的編劇劉英雅執筆、在《歡迎來到王之國》之後再次回歸浪漫劇的導演林賢旭執導，12月6日在JTBC電視台正式開播。那些年輕時的悸動、成年後的沉默與誤解、久別重逢的試探，都在這部劇中層層展開，如果命運給了第三次機會，你還敢再愛嗎？
《等待京道》劇照
