「梭魚-500」對手「鏽蝕匕首」低成本巡弋飛彈實彈測試 擬加速付烏

〔記者吳哲宇／綜合報導〕我國將引進以安杜里爾公司(Anduril)「梭魚-500」為原型的「低成本巡弋飛彈」，而「梭魚-500」參與的五角大廈「企業測試載臺」(ETV)計畫，其競爭對手Zone 5提案的「鏽蝕匕首」(Rusty Dagger)空射武器，由美國空軍證實近日完成實彈測試成功擊中目標。

軍聞網站「The War Zone」報導，美空軍近日證實，「增程打擊彈藥」(ERAM)防區外巡航飛彈於1月21日在佛羅裡達州埃格林試驗訓練場進行測試，距離該計畫最初合約授予不到16個月。雖然空軍聲明中並未提及「鏽蝕匕首」，但從一系列照片中可清楚看到該飛彈垂直向下飛行攻擊並引爆，且其製造商已在社群平台宣布這項測試。

廣告 廣告

美空軍表示，此次測試達到了所有主要目標，包括完整引爆彈頭並收集關鍵數據，以完善一種新的、經濟高效的遠程打擊能力；從簽訂合約到進行實彈測試，不到兩年時間就證明能夠以最快的速度交付致命且經濟高效的作戰能力。

ERAM飛彈由美國空軍在拜登時期決定專為烏克蘭研製，屬於低成本防區外打擊武器，其公開規格包括射程可達450公里、彈頭重量226公斤、飛行時速760公里，並具備在GPS干擾環境下導航的能力。單枚造價約30萬美元，年產能可快速擴至1000枚。

美國方面則在去年8月批准向烏克蘭出售3350枚「增程打擊彈藥」，總值約8.5億美元，費用主要由歐洲國家負擔。而在「鏽蝕匕首」完成實彈測試後，可為ERAM飛彈項目注入新選擇，提供多元的低成本打擊能力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

歷史性轉向！瑞典宣布最大規模軍援 「獅鷲」戰機正式進入援烏議程

攔截高度達70公里 「台灣之盾」強弓飛彈啟動量產前準備

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

