梵志登、朴載弘與長榮交響樂團5月震撼登場

長榮交響樂團提供

長榮交響樂團（ESO）即將於五月再次掀起古典樂熱潮！由駐團藝術家梵志登（Jaapvan Zweden）指揮大師率領樂團，攜手義大利著名的布索尼國際鋼琴大賽（Ferruccio Busoni International Piano Competition）冠軍得主，同時也是韓國鋼琴名家朴載弘（Jaehong Park），在高雄與臺中兩地音樂廳推出「俄法狂想︱梵志登Ｘ朴載弘」音樂會，曲目橫跨俄法樂派，帶領樂迷感受俄法兩國作曲家在戰爭衝擊與內在矛盾衝擊下，激盪出靈魂迴響。

音樂會先由法國作曲家拉威爾的《圓舞曲》展開序幕。該作品表面維持著宮廷舞會流光溢彩，卻在音符旋轉中，逐漸失去平衡，藉此隱喻一個即將崩解的世界，也是作曲家對戰爭衝擊的深刻回應。

隨後演出是需要在鋼琴技巧中，有著巔峰美譽的拉赫瑪尼諾夫D小調第三號鋼琴協奏曲。整首曲目由韓國鋼琴名家朴載弘擔綱獨奏，以極致黑白鍵技術挑戰鋼琴技巧邊界，同步配合長榮交響樂團建構強大張力，兩者交鋒，其所激盪出的能量，將帶給觀眾澎湃不已的高張情緒。

另一首重頭戲是柴科夫斯基E小調第五號交響曲，藉由作曲家充分展現其「旋律之王」創作天賦。特別是在長榮交響樂團指揮梵志登精準嚴謹的詮釋與團員的共同演譯下，將讓樂迷深刻體驗俄羅斯浪漫樂派巔峰之作的層次與魅力。

「俄法狂想︱梵志登Ｘ朴載弘」將於五月八日（五）19:30假衛武營國家藝術文化中心音樂廳、五月十日（日）14:30於臺中國家歌劇院大劇院盛大演出，購票詳情請洽長榮交響樂團或OPENTIX售票平台。