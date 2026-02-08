梵緯登上101開唱《一綻成名》 金融論壇秒變演唱
娛樂中心/洪雨汝報導
在穩定幣政策即將正式上路、金融圈高度關注的關鍵時刻，一場原本以專業討論為主的產業活動，卻因為梵緯的登場，瞬間多了娛樂話題與掌聲。歌手梵緯受虛擬資產專家李顏甫老師邀請，站上台北 101 活動舞台，現場演唱代表作《一綻成名》，成為全場最出乎意料的驚喜亮點，讓金融論壇瞬間變身小型演唱會。
這場演出對梵緯來說，意義格外重大。從幕後造型師轉戰幕前歌手，他坦言每一步都走得不輕鬆，「以前看歌手站在大舞台上，好像都很自在，真的輪到自己站上去，才發現心跳完全藏不住。」尤其這次是他發行音樂後，首次在如此多觀眾面前演唱自己的創作歌曲，站上舞台前緊張到手心冒汗，但音樂一下，情緒也跟著全開。
梵緯受虛擬資產專家李顏甫老師邀請站台演出，金融與音樂跨界合作，為論壇增添文化溫度
這次演唱的自創曲《一綻成名》，是在八點檔《愛的榮耀》殺青後創作的歌曲，在之前也陸續創作八點檔的主題曲及插曲。這次在 101 現場再度響起，也讓不少人瞬間產生熟悉感。歌曲所傳遞的「突破、轉型、站上屬於自己舞台」的意涵，意外與現場討論的產業轉型主題不謀而合，音樂不再只是表演，而成為活動情緒最好的催化劑。
梵緯笑說，這次真的是一次「超跨界」演出，「除了唱歌，也希望 2026 年可以多接觸不同的投資方式，不只是自己懂，也能讓身邊的親友更容易理解。」一句話展現他對新領域的好奇與學習心態，也為歌手身份多添一層生活感。
梵緯跟當日主持人開心合影。
李顏甫老師則指出，穩定幣的推動有望讓虛擬資產更貼近實體經濟，進一步帶動產業創新與市場信心。而透過音樂與金融的跨界合作，不僅讓活動更有溫度，也讓原本理性的議題，多了一份文化與情感層次。
當金融遇上音樂，當產業論壇響起歌聲，梵緯這場站上 101 的演出，不只是一次表演，更像是為自己音樂旅程寫下新的篇章，也替嚴肅的產業話題，留下最有記憶點的一刻。
