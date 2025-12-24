梵蒂岡公布禧年聖門關閉時程 掀陰謀論稱「與末日審判吻合」：通往地獄入口

梵蒂岡近日公布2025年禧年結束後的聖門關閉時程。圖／翻攝自pexels

梵蒂岡近日公布2025年禧年（又稱為聖年，源自聖經猶太傳統，原是每50年一次的恩典之年，釋放奴隸、歸還土地、免除債務。後被天主教會沿用，固定每25年舉行一次）結束後的聖門關閉時程，四座羅馬宗座大殿的聖門將自2025 年12月25日聖誕節起，依序舉行儀式性封門，標誌禧年正式進入尾聲。

根據《每日郵報》報導，禧年是羅馬天主教自1300年以來的傳統，每25年舉行一次，象徵寬恕、更新與朝聖。期間信徒可穿越四大宗座聖殿的「聖門」，象徵靈性重生與悔改。

根據聖座公布的時程，聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore）將於12月25日聖誕節當晚率先關閉聖門。接著拉特朗聖若望大殿（Basilica di San Giovanni in Laterano）與城外聖保祿大殿（Basilica di San Paolo fuori le Mura），分別於12月27日與28日完成封門儀式。

四座大殿中最具代表性的聖伯多祿大殿（Basilica di San Pietro in Vaticano），則將持續開放至2026年1月6日主顯節。屆時教宗良十四世將主持最後一場禧年彌撒，並親自關閉聖門，為本屆禧年畫下句點。

梵蒂岡指出，選擇在聖誕節關閉聖母大殿聖門具有特殊神學意義。該教堂保存被認為是耶穌誕生時的馬槽遺物，被稱為「聖嬰大教堂」。教會藉由在基督誕生之日封門，提醒信徒信仰的核心在於「天主成為人」。

封門儀式本身極具象徵性，程序包括關閉青銅門、在門後重新砌起磚牆，牆內將放置羊皮紙文書與紀念章，記錄本屆禧年的教宗任期。封門後，聖門將一直保持封閉，直至下一個禧年，預計約在2050年左右。

此外，今年禧年首次象徵性地設立「雷比比亞監獄聖門」，代表全球所有監獄。該聖門並非實體建築，但教宗曾親自穿越其象徵入口，傳達對受刑人與邊緣群體的關懷，預計也將依整體安排完成閉幕象徵儀式。

梵蒂岡強調，聖門的開啟與關閉是延續數百年的宗教禮儀。然而近來部分末世論與陰謀論者，將聖門儀式與聖經末日預言相連結，甚至聲稱聖門具有神秘或邪惡象徵。一些陰謀論愛好者聲稱聖門是「通往地獄的門戶」或撒旦的入口。

這些人認為，在禧年期間打開和關閉這些門會招來惡魔勢力或與末日審判相吻合，因為這些門象徵著被禁止的精神通道。還有些人認為禧年期間的聖門關閉活動是路西法長期策劃的陰謀的最終結果，揭露了隱藏的邪惡勢力。

對此，聖座未作正面回應，僅重申聖門儀式自14世紀以來即反覆舉行，並無任何超自然或末世含義。

歷史上，教宗波尼法爵八世於1300年正式將禧年制度化，後由教宗若望保祿二世於1474年確立每25年舉行一次的傳統，四座特級宗座聖殿至今仍是天主教最重要的朝聖中心。

梵蒂岡表示，本屆禧年期間，共有超過兩千萬名朝聖者穿越聖門。隨著封門儀式展開，教會也正式為這段「希望與更新之年」劃下句點。



