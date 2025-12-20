梵蒂岡搭公車「手機遭竊」 男傻眼：剩殼跟掛繩

一對情侶在義大利自由行時，於梵蒂岡搭公車期間遭遇手機被竊的不幸經歷，僅剩掛繩和手機殼。專家建議使用金屬墊片及加粗掛繩搭配硬殼手機套，以及選擇具備RFID防護、拉鍊扣環和內層鋼網的防盜包。日本連鎖雜貨也推出一系列創新防盜小物，包括可放錢的襪子、能放手機的腹部袋、可放零錢的髮圈等，提供旅客多元的隱藏貴重物品選擇！

男子到梵蒂岡自由行搭公車時手機遭竊，掛在脖子上的只剩吊繩跟手機殼。（圖／民眾提供）

一對情侶在義大利自由行時，於梵蒂岡搭公車期間遭遇手機被竊的不幸經歷，僅剩掛繩和手機殼。針對這類國外旅遊安全問題，專家提供多項防盜建議，包括使用金屬墊片及加粗掛繩搭配硬殼手機套，以及選擇具備RFID防護、拉鍊扣環和內層鋼網的防盜包。此外，日本連鎖雜貨近期也推出一系列創新防盜小物，提供旅客多元的隱藏貴重物品選擇，從襪子到腹部都能成為安全收納空間。

這對情侶好不容易存錢到義大利自由行，卻在梵蒂岡搭公車時遭遇手機被竊的情況，手機雖然掛在脖子上，卻只剩下掛繩與空蕩蕩的手機殼。手機配件業者吳翰儒表示，這可能與手機殼的鬆緊度和咬合度有關，在不察覺的情況下被拆脫。據男子描述，他與女友在羅馬第一天先走梵蒂岡行程，準備搭公車回飯店時，因雙手都拿著東西，便用側背包壓住掛在脖子上的手機掛繩，再用大衣稍微遮蓋。上車後擠過一兩個人去刷卡付車費，期間沒有特別被碰撞的感覺，但當3、4個青少年突然下車後，他發現情況不對，檢查貼身財物時才發現手機已經不見。

專家建議手機掛繩要選加粗款及金屬墊片，配較硬手機殼。 （圖／TVBS）

吳翰儒建議，旅遊時盡量將手機留在手上，使用短的腕掛繩會比較安全。他解釋軟殼手機套較容易被拆卸，因咬合度較差，而硬殼手機套則較難拆除，需要較大力氣。針對整支手機被拆下或整個掛繩被剪斷、扯斷的風險，他建議使用金屬墊片及加粗掛繩作為雙層防護。

出國旅遊最怕一個不注意財物被順手牽羊，現在許多人選擇防盜包來保護貴重物品。戶外用品店店長鄭怡洵介紹，防盜包不僅外層拉鍊有防盜扣環設計，內層還有RFID防護系統防止信用卡被盜刷。她說明防盜包可以與椅子或座位扣在一起，邊緣都有包覆鋼絲，難以剪斷，且內部包有鋼網，即使表層被割破，裡面物品也不會掉落。

防盜包有「RFID防護、拉鍊扣環、內鋼網」。（圖／TVBS）

旅客也可選擇內藏小包，直接背在衣服或外套裡。而日本連鎖雜貨更推出一系列創新防盜小物。YouTuber林旼叡介紹，這些產品包括可放錢的襪子、能放手機的腹部袋、可放零錢的髮圈，甚至連背帶都能塞鑰匙。這些防盜商品讓人意想不到，從襪子到各種貼身配件都能成為隱藏貴重物品的場所，業者推出層層貼身防護的新奇商品，就是要讓小偷難以下手。

