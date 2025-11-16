梵蒂岡星光閃耀！教宗良十四世會見好萊塢大咖 影后凱特布蘭琪也在列

編譯林浩博／綜合報導

不只聖光，也有星光！史上首位美籍教宗良十四世，15日接見了一眾好萊塢大咖影星，「精靈女王」凱特布蘭琪（Cate Blanchett）也在列，一時間梵蒂岡成了另類的星光大道。CNN分析，教宗此次會見，除了展現對電影產業的力挺，還想獲得電影界的幫助，挽救天主教會在美國式微的窘境。

教宗良十四世（右）與奧斯卡影后凱特布蘭琪（左）會面。（圖／翻攝自X平台 @bbblanchett）

星光熠熠梵蒂岡

據CNN報導，除了奧斯卡影后凱特布蘭琪之外，排隊等待教宗接見的好萊塢名人，還有執導過《黑潮麥爾坎》（Malcolm X）與《出賣雄風》（She Hate Me）等作品的名導史派克李（Spike Lee）、影集《人生切割術》（Severance）的主演亞當史考特（Adam Scott）、義大利女星莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）和該國男星卡斯特里圖（Sergio Castellitto）。

廣告 廣告

這類教宗與眾多明星的會面，在梵蒂岡可說是破天荒。良十四世於宗座宮（Apostolic Palace）對每一位賓客，最終都予以單獨見面，史派克李還利用此機會，將紐約尼克隊的球衣當作伴手禮，贈送給了教宗。

天主教會式微

良十四世於演說中，向電影界人士致意，「您們用光影與時間、用臉部和景色、用言語與沉默所呈現的工作，教會都予以敬重」。

「我期待能延續這段友誼，因為電影可是是希望的工坊，是個人們能找回自我與目標的地方。」

據教廷官方說法，此次接見旨在「與電影界深入對話」，探索「藉由藝術性的創意來服務教會的使命」。CNN指出，隨著美國民眾的宗教熱忱不再，天主教會正尋求接觸到新的信眾。根據蓋洛普最新出爐的調查，美國成年人認同宗教在生活佔有重要地位的比例，下滑了17%之多，這對教會可是一大警訊。

名導史派克李贈送教宗良十四世紐約尼克隊的球衣。（圖／翻攝自X平台 @ClubConcrave）

力挺電影產業

良十四世以義大利語發表演說，哀嘆電影院的式微，讓他深感擔憂，說電影院逐漸從城市中消失。

「我呼籲各機構不要放棄，而是展開合作，肯定這項活動的社會與文化價值。」良十四世在演講表態力挺電影產業，獲得了現場的掌聲。

這次會面前，良十四世還特地公開了自己最愛的電影名單，包含了1946年的經典勵志片《風雲人物》（It’s a Wonderful Life）、1965年音樂片《真善美》（The Sound of Music）、1980年劇情片《凡夫俗子》（Ordinary People）和1997年義大利悲喜片《美麗人生》（Life is Beautiful）。

教廷官員、斯帕達洛神父（Antonio Spadaro）參與了會面的安排，他稱良十四世所選的每部片當中，「善意都顯得脆弱、天真，幾乎可說是不合時宜，但恰巧也是這點，才具有了革命性」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

金士懿觀點》教宗與川普的氣候對話：道德與現實的交鋒

樺加沙颱風重創東亞！教宗良十四世為臺灣、香港、菲律賓禱告 充滿力量

博羅依登越南釀9死17失蹤、樺加沙重創亞洲多國 教宗為颱風受災者祈禱

獨家／比龍婆印度神童還準 900年前德國修女聖賀德佳10大預言震撼曝光

