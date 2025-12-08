梵蒂岡百大馬槽展開幕 台灣走農舍風展現各地特色

（中央社記者黃雅詩羅馬8日專電）梵蒂岡「百大馬槽展」今天傍晚在聖伯多祿廣場迴廊盛大揭幕，今年有來自23國、超過130件作品，台灣也以古早風的「農夫馬槽」參展，作品融合台灣各地元素，並以3D地圖標示台灣7大教區，辨識度相當高。

教廷福音傳播部代理部長、禧年籌備負責人費希傑拉總主教（Rino Fisichella）主持開幕儀式，中華民國駐教廷大使賀忠義夫婦與多國使節出席觀禮。

賀忠義接受中央社訪問表示，今年台灣參展馬槽是由台南教區張文科神父製作，主題為台灣傳統農舍與穀倉，特點是結合台灣各地不同元素，例如穀倉內農產品來自台南善化，組成台灣3D地圖的砂礫來自台東，布織品來自桃園龜山。

賀忠義表示，今年台灣作品結合各地元素，象徵台灣各地與天主教融合在此展出，他和主辦官員費希傑拉總主教介紹台灣作品意義時，對方表達十分感動，也感謝台灣今年再度熱情參與馬槽展。

賀忠義指出，今年作品充分展現台灣特色，可讓在教廷參觀的各界人士，更加了解台灣天主教會的熱忱與虔誠信仰，同時把台灣元素帶來此地向全世界分享。

布置「馬槽裝飾」是天主教耶誕節重要習俗，旨在重現耶穌降生場景，在義大利從教堂、學校到個人家戶，都有布置馬槽習慣，參觀各類馬槽展覽如同逛耶誕市集，是頗受歡迎的活動。

●布置馬槽是天主教耶誕習俗 創作風格五花八門

今年梵蒂岡百大馬槽展邁入第8屆，開幕典禮邀請墨西哥使館安排傳統歌舞表演，鮮豔服飾與熱情舞蹈讓現場充滿節慶熱鬧氣氛。梵蒂岡警衛樂隊雄壯進場演奏聖歌，也獲得全場熱烈掌聲。

今年參展作品琳瑯滿目，有些主打寫實主義，重現耶穌生活時代的衣著與建築，每個細節都十分考究，在特寫鏡頭下宛如精緻的電影場景。

有些作品則走極簡或抽象風，例如完全沒有畫上面貌，或外觀做成樂器、網球拍，必須運用想像力才能聯想是馬槽場景。

●公車變身耶穌降生場景 創意作品眾人搶拍

創作馬槽材質五花八門，包括紙類、絲綢、羊毛、椰子殼、香蕉纖維、玻璃，還有一個耶穌誕生場景是用製革廠滾筒製作。現場最吸睛的大型作品之一，是把馬槽放在一台羅馬「64號路線公車」內，引起觀眾爭相拍照。

創作者莫尼（Daniele Monni）向中央社記者分享他的靈感來源。他表示自己是羅馬公共運輸公司（ATAC）員工，負責修理公車，「我想到可以運用一輛報廢公車，重新組裝起來，我和兩位同事利用下班時間，用回收材料完成這個耶穌降生場景。」

至於為何選擇64號路線，莫尼說，因為這條路線是從火車站通往梵蒂岡聖伯多祿教堂，「這條著名的梵蒂岡路線公車，已經營運了60年」。（編輯：田瑞華）1141209