梵蒂岡邦誼告危？ 外交部次長：12邦交國穩固
台灣友邦聖文森及格瑞那丁於11月27日舉行國會大選，親北京政黨新民主黨勝選，引發外界對台灣邦交穩定性的關注，特別是與歐洲唯一邦交國梵蒂岡的邦誼是否穩定成為焦點。對此，外交部次長吳志中1日表示，目前12個邦交國的關係穩定，他認為不會出現斷交情況。
吳志中接受廣播節目專訪，主持人提及前第一夫人吳淑珍曾訪問梵蒂岡，現任第一夫人吳玫如是否有可能進行類似訪問？
對此，吳志中回應，前任教宗因耶穌會背景，與中國有一定的歷史淵源，雙方關係僅能維持現狀。針對新任教宗的立場，吳志中表示，新任教宗仍在盤點如何處理與各國的外交關係。
主持人追問台灣是否能確保與梵蒂岡的邦交穩定？
吳志中回應，對岸現任領導人習近平的鴨霸與侵略性作風與前任領導人胡錦濤截然不同，習近平展現出更強的獨裁和威權特質，甚至導致對岸內部問題頻發。但他強調，儘管對岸壓力不斷增加，但台灣目前與12個邦交國的關係穩定，梵蒂岡的邦交不會在其任內出現變動。
主持人追問台美關稅談判進展，並詢問是否可能拖延至12月31日？
吳志中回應，台灣對美國具有重要性，部分決策可能需要更多時間討論。他指出，美國總統川普曾希望台灣加大對美投資，但又擔心台灣因此向對岸靠攏，導致台美關稅協議的進展緩慢。吳志中坦言，自己未參與相關事務，但相信政府經貿團隊會努力尋求最佳方案。
主持人質疑政府是否應要求在年底前有明確進展？
吳志中回應，無法給出具體答案，但認為台灣與美國的合作對雙方都極為重要，相關議題的決策需要謹慎考量。
延伸閱讀
美軍菲律賓基地升級要台灣出錢？ 外交部證實：有收到建議
日防衛大臣首度視察與那國駐屯地 外交部：有助台海穩定
川普提「烏俄28點」加劇疑美論？ 外交部：反對大國武力擴張
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 18 小時前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 19 小時前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 21 小時前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 2 小時前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 22 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 48 分鐘前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 1 天前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 1 天前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 1 天前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 1 天前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 1 天前
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 2 小時前
重申在北市議會要單獨過半！鄭麗文「不擔心白營不滿」：藍白合氣氛都很好
國民黨布局2026年地方大選，已公布「縣市長選舉特別提名辦法」，對於藍白合也會成立工作小組進行協商，不過國民黨日前喊出要在台北市議會單獨過半，似乎引發民眾黨不滿，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席北市黨慶活動時表示，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。鄭麗文強調，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方合作也都非常有誠......風傳媒 ・ 1 天前