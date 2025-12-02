梵蒂岡邦誼告危？ 外交部次長：12邦交國穩固

台灣友邦聖文森及格瑞那丁於11月27日舉行國會大選，親北京政黨新民主黨勝選，引發外界對台灣邦交穩定性的關注，特別是與歐洲唯一邦交國梵蒂岡的邦誼是否穩定成為焦點。對此，外交部次長吳志中1日表示，目前12個邦交國的關係穩定，他認為不會出現斷交情況。

外交部次長吳志中。（圖／中天新聞）

吳志中接受廣播節目專訪，主持人提及前第一夫人吳淑珍曾訪問梵蒂岡，現任第一夫人吳玫如是否有可能進行類似訪問？

對此，吳志中回應，前任教宗因耶穌會背景，與中國有一定的歷史淵源，雙方關係僅能維持現狀。針對新任教宗的立場，吳志中表示，新任教宗仍在盤點如何處理與各國的外交關係。

主持人追問台灣是否能確保與梵蒂岡的邦交穩定？

吳志中回應，對岸現任領導人習近平的鴨霸與侵略性作風與前任領導人胡錦濤截然不同，習近平展現出更強的獨裁和威權特質，甚至導致對岸內部問題頻發。但他強調，儘管對岸壓力不斷增加，但台灣目前與12個邦交國的關係穩定，梵蒂岡的邦交不會在其任內出現變動。

教宗良十四世。（圖／美聯社）

主持人追問台美關稅談判進展，並詢問是否可能拖延至12月31日？

吳志中回應，台灣對美國具有重要性，部分決策可能需要更多時間討論。他指出，美國總統川普曾希望台灣加大對美投資，但又擔心台灣因此向對岸靠攏，導致台美關稅協議的進展緩慢。吳志中坦言，自己未參與相關事務，但相信政府經貿團隊會努力尋求最佳方案。

主持人質疑政府是否應要求在年底前有明確進展？

吳志中回應，無法給出具體答案，但認為台灣與美國的合作對雙方都極為重要，相關議題的決策需要謹慎考量。

