梵蒂岡：教宗會晤委內瑞拉反對派領馬查多

梵蒂岡表示，教宗良十四世(Pope Leo)今天(12日)會晤了委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多(Maria Corina Machado)，但未進一步說明會談內容。

梵蒂岡每日公布的教宗行程聲明中列出了這場會晤，但先前提供給媒體的教宗當日行程通知中，並未提及相關安排。

良十四世是首位美國籍教宗。在美國總統川普(Donald Trump)下令，抓捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，良十四世曾呼籲，委內瑞拉應維持為一個獨立國家。

教宗9日在一場重要外交政策演說中，譴責以軍事力量作為實現外交目標的手段，並呼籲應保障委內瑞拉的人權。

馬查多曾任委內瑞拉國民議會議員，在遭與馬杜洛陣營結盟的當局阻撓後，無法參選委內瑞拉2024年大選。

她轉而支持反對派候選人，該名候選人被普遍被認為贏得選舉，但馬杜洛宣稱自己勝選。獨立觀察人士對選票進行稽核後發現，官方結果存在舞弊。