梵諦岡宗教交流行 「愛地球愛和平」
【記者郭泰淵台北報導】由世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師代表創辦人心道法師為首的宗教交流代表團，於10月25日至11月1日圓滿完成梵諦岡宗教交流行程。此次不僅出席「宗教交談60週年國際慶祝會」，更實地走訪崗道爾夫城堡「願祢受讚頌」（Laudato Si’）莊園與義大利阿西西聖方濟聖殿，深入感受天主教的生態靈修與和平理念，具體展現靈鷲山推動「靈性生態」與「愛地球、愛和平」的核心價值。
教宗夏宮化身生態基地展現信仰永續願景
在參與宗教交談慶祝會前，交流團先前往位於羅馬郊外的崗道爾夫城堡，展開一場以「信仰與生態同行」為主題的深度參訪。由「願祢受讚頌」莊園經理人馬赫福德•阿爾達赫（Mahfoud Aldaher）熱情接待導覽，一行人搭乘電動車穿越綠蔭大道，欣賞佔地55公頃、生命力盎然的自然園區結合古羅馬帝國遺址，令人讚嘆不已。
這座莊園曾是教宗夏宮，2013年由前教宗方濟各開放為公眾參觀的生態教育基地，旨在推動「生態皈依」與「永續行動」。園區融合靈性、教育、生態、自然、歷史、藝術、永續創新，成為全球矚目的宗教生態場域。其中，全新落成的玻璃溫室以「淨零能源」。為設計理念，作為高等培育中心總部，每年培訓約兩千名來自世界各地的學員，專注於生態永續與關懷弱勢，體現信仰實踐與行動力的結合。
教宗良十四世曾指出：「願祢受讚頌莊園要成為信仰與永續發展的實驗室，讓靈性、生活與科技在此和諧共生。教宗方濟各將這片莊園視為希望的種子，期待結出『正義與和平』的果實。」
顯月法師參訪後深受感動，他表示：「莊園核心理念與世界宗教博物館暨靈鷲山開山住持心道法師所倡導的靈性生態理念高度契合，未來我們將籌建一所生命和平大學，推廣靈性生態教育。這次交流讓我們看到信仰、環境與慈悲行動的力量，並提供許多寶貴的經驗」
阿西西和平之光宗教靈性共鳴見證
此行另一亮點，是在宗教與和平協進會執行秘書林之鼎神父的安排下，與中華人間佛教聯合總會共同前往義大利翁布里亞山城——阿西西，聖方濟的故鄉與信仰聖地參訪。
代表團抵達聖方濟聖殿時，受到聖會院院長馬可・莫洛尼（Marco Moroni）與方濟會宗教交談主責人斯拉沃・克林神父（Fra.Slawomir Klein OFMConv.）等人熱情接待。院長首先向佛教僧侶致意，並指出：「宗教對話不僅是理念的交流，更是心靈的連結與共同成長的契機。」他強調，聖方濟的和平精神提醒世人：真正的和平不僅是衝突的止息，更是愛、理解與慈悲的展現。
院長並回顧1986年聖若望保祿二世在阿西西舉行「世界和平祈禱日」的歷史時刻，強調宗教在推動全球和平中的關鍵角色。這段跨宗教的和平傳承，與佛教「尊重生命、慈悲共生」的理念相互呼應。
隨後，在神父的導覽陪同下，交流團參觀了建於13世紀的聖方濟聖殿。這座聯合國世界文化遺產分為上下兩層，明亮壯麗的上教堂與莊嚴靜謐的下教堂，各自以壁畫描繪聖方濟的一生與信仰見證，使訪客在藝術與宗教氛圍中深刻體悟「靈性與和平的力量」。
信仰與生態同行 跨宗教永續對話
從「願祢受讚頌」莊園到阿西西聖方濟聖殿，兩處聖地象徵著信仰、自然與人類命運的深刻聯繫。顯月法師總結指出：「透過此次交流行程，我們更加確信，靈性生態不僅是一種理念，而是一種行動——讓人與人、人與自然、人與信仰都能回歸共生與和諧的狀態，這正是心道法師長年倡導的靈性覺醒的初心。」
世界宗教博物館自2001年創立以來，致力於宗教多元理解與世界和平，此次參與梵諦岡盛會，不僅是一段宗教交流之行，更是一場靈性與生態的深度對話，未來將持續在全球倡議世界宗教博物館「尊重、包容、博愛、和平」的精神理念。2025/11/06
圖說：「願祢受讚頌」莊園全新落成玻璃溫室，成為全球矚目的宗教生態場域。（圖由世界宗教博物館提供）
其他人也在看
溫馨漫畫《雛子的筆記》作者解釋為何完結：我想畫瑟瑟的東西
由作者三月從 2014 年開始連載的四格漫畫《雛子的筆記》（ひなこのーと），描述不擅長和人說話的女主角，為了加入演劇社、成為健談的人而前往東京唸書，是一部內容溫馨且歡樂的日常向作品，目前已經在 2021 年完結。而最近三月在 YouTube 中上傳了一部影片，解答了長久以來《雛子的筆記》為何完結的傳聞，承認：「我想畫成人向的東西」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 3 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 6 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 13 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 14 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 9 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 9 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
日系車最後一搏？2025 Japan Mobility Show 日本移動展5大看點曝光
2025 Japan Mobility Show是近期車壇熱點，看著日本車廠傾巢祭出壓箱寶，彬彬有禮地向全世界展示獨家絕學。你一定想知道本屆車展有哪些重點？日本汽車產業要往哪裡走？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 15 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 9 小時前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 23 小時前