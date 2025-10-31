梵諦岡宗教對話60周年 全球宗教界重申愛與和平使命 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】超越差異，以愛為本！全球宗教領袖齊聚梵諦岡，共同慶祝1965年第二屆梵諦岡大公會議《教會對非基督宗教態度》宣言（Nostra Aetate）頒布60周年。梵諦岡於10月28日至29日舉行一系列宗教交流慶祝活動，邀請全球宗教領袖共襄盛舉。世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師代表創辦人心道法師，全程出席紀念晚會及教宗公開接見活動，並與教宗良十四世交流。

世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師（右二）代表創辦人心道法師向教宗良十四言謝。（圖翻攝自梵諦岡新聞網實況轉播）

10月28日慶祝晚會，於梵諦岡聖保祿六世大廳盛大舉行。在天主教相關發言後，世界宗教博物館創辦人心道法師透過影片致詞，內容呼應這次會議「以宗教對話促進世界和平」的精神，展現亞洲佛教在全球宗教交談中的積極角色。

聖座宗教交談部部長科瓦卡德（Cardinal George Jacob Koovakad，左三）與教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父（Fr. Paulin Kubuya，左一），為世界宗教博物館代表團送行。（圖/世界宗教博物館提供）

心道法師以「愛地球、愛和平」做為一生不變的使命，他分享自身從戰亂童年走向和平志業的歷程，與教宗的和平理念不謀而合。他指出，生態和諧與宗教和平是一體的，唯有靈性覺醒，才能看見人類與自然的相互依存，喚起對生命的尊重與包容。目前在緬甸籌辦「生命和平大學」，期望以教育培育靈性種子，推動跨宗教與跨領域合作，培養守護地球、消弭對立的和平行者。

克教精神長老莫欣德•辛格•阿魯瓦利亞（Bhai Sahib Bhai Mohinder Singh Ahluwalia OBE KSG，右）與顯月法師（左）會後在聖彼德大教堂前合影。（圖/世界宗教博物館提供）

延續慶典的主軸，10月29日教宗良十四世於聖彼得廣場的公開接見中，強調當今世界迫切需要各宗教信徒以團結、友愛與合作共處的精神，為世界帶來正義與和好，以祈禱為根基，攜手邁向和平與和解。

美國猶太人協會（AJC）國際宗教間事務總監拉比大衛•羅森（Rabbi David Rosen KSG CBE，左）與世界宗教博物館發展基金會執行長室主任寶屹法師（右）於活動期間敘舊。（圖/世界宗教博物館提供）

教宗期勉大眾：「願我們永不放棄希望：一個沒有分裂的新世界是可能的。」最後，特別以中文問候：「願天主聖神常使你們隨時、隨地見證愛與和諧。我降福大家！」

公開接見後，教宗良十四世親切地一一向全球宗教代表致意。顯月法師代表心道法師致贈禮物給教宗，這份來自世界宗教博物館的禮物融合館內十個宗教與文化的圖騰意象，象徵多元共融與世界和平的精神。

梵諦岡與全球宗教領袖共同慶祝《教會對非基督宗教態度》（Nostra Aetate）宣言頒布60周年，以「愛與和平」為核心，回顧宗教對話成果，並承諾邁向更深層次的合作與友愛。會中，各宗教領袖和平呼籲、心道法師倡議「靈性覺醒」，及教宗良十四世強調「謙卑與祈禱」，所有期許與祝福相互輝映，展現宗教間以內在力量共同治癒世界的決心。