梵音共譜無量義 愛在市井微光現

上人溫馨座談今天來了一個特別的訪客，就是潮音禪寺的住持悟豪法師，他和上人一同回顧在三壇大戒期間，慈濟如何幫助潮音禪寺舉辦托缽儀式，以及一同唱誦無量義經。此外，今天全台的富有愛心店團隊，也來和上人分享他們和店家的溫馨互動，以及從中學習到的事物。

慈濟志工 翁千惠：「他(悟豪法師)，又讓我們更放心說，我去拜訪你們上人，去告訴他 我們慎重地邀請他，來到這裡，來到我們潮音(禪)寺走一走。」

悟豪法師，到關渡和上人會面，回顧日前三壇大戒期間，慈濟和潮音寺一同唱誦無量義經，這不可思議的因緣。證嚴上人開示：「法師蒞臨來指導 很感恩，無量義經是過去很少人用到，比較少人在了解，我是覺得無量義經的內容，就是現代這個世代，很適應現代，很期待佛教徒 能夠多了解，真的佛法在人間。」

悟豪法師：「希望說能夠透過先戒的戒子，來誦這樣一部無量義經，來回向給上人，能夠法體安康 常住在世，也能夠讓這個世界，更加地和平，無有戰爭 無有災難。」

三壇大戒是佛教出家的重要儀式，慈濟志工加入潮音寺的後援部隊，更以特殊的五毛錢靜思語小卡，祝福300多位戒子們。慈濟志工 翁千惠：「戒子要去托缽了，一共有3公里的路程要托缽，就想到說我們要去供養師父，可以用這一張 裡面有五毛錢，又有錢 又有法。」

除了和佛界結緣，慈濟也和各地民眾廣結善緣，全台富有愛心店團隊，也和上人分享，推廣善念的成效。慈濟志工 張益城：「這個(富有)愛心店 愛心家 愛心人，是讓菩薩的善心 佛陀的愛，充滿這個人間，我們會用心來做，我們會選擇一條承擔的力量，我們不怕苦 我們會走困難的路。」

證嚴上人開示：「富有愛心店 不是師父啟發你們的，真正不是 我是忽然間聽到愛心店，何時有愛心店，做得很好 除了愛心店這種愛，普及家家 街頭開店的人都有愛心店，這個如果人家問在做什麼，我們就趕快說是 慈濟，慈濟就是點滴會合，可以幫助更多人。」

從佛法，到民眾的愛，希望藉由不斷努力的過程，讓善的力量串連，成為台灣最美的風景

