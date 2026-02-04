棄中國籍申請表亂填被揪！李貞秀稱「我比較懶」 石明謹酸：令我刮目相看

對於放棄中國籍的申請表亂填疑雲，李貞秀今回應，「我是比較懶惰的人，能不做就盡量不做。」（鏡報李智為攝）

民眾黨不分區立委李貞秀近日因國籍問題引起討論，她昨（3）日稱自己有申請但「無法放棄中國籍」，卻被退休警察、知名球評石明謹發現，她的放棄國籍申請表亂填，不僅英文姓名亂寫，甚至沒填寫公民身分號碼。對此，李貞秀今（4）日回應，「我是比較懶惰的人，能不做就盡量不做。」石明謹po文狠酸，「令我刮目相看，竟然沒有說是賴清德害她亂填的。」

李貞秀昨天在媒體聯訪時，拿出自己放棄中國籍的申請表，強調中國公務員不受理，自己沒辦法完成放棄國籍的申請。後來，石明謹於臉書po文，懷疑她根本沒有送出申請表，因為該申請表的資料都亂填，「被打槍一點都不意外。」

石明謹列出申請表中的數點問題，李貞秀沒有填中華人民共和國的原公民身分號碼，「妳不填身分證字號，加上名字胡亂填寫成這樣，有辦法辨識她的身份才有鬼。」以及現住地址就只寫「臺灣新竹」4個字，「我是不相信世界上有那個國家的公務員可以接受這樣的地址」。

對此，李貞秀今天受訪時，坦言自己填的比較簡陋，「但說實話，收件時現場該補什麼我一定都會補；沒收件的時候，實話我是個比較懶惰的人，能不做就盡量不做。」石明謹今po文狠酸李貞秀，「令我刮目相看，竟然沒有說是賴清德害她亂填的。」

