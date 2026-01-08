棄台投中慘淪韭菜！宏都拉斯逆差飆795億 外媒揭中國投資「養套殺」

國際中心／綜合報導

中國常以鉅額投資與基礎建設承諾誘使他國與台灣斷交，然而實際結果往往不如預期。（組圖／翻攝自pixabay、資料照）

外媒深度報導披露，中國常以鉅額投資與基礎建設承諾誘使他國與台灣斷交，然而實際結果往往不如預期。包括宏都拉斯、厄瓜多及尼加拉瓜等拉美國家，在轉向北京後面臨貿易逆差惡化、承諾跳票及債務陷阱等危機。其中宏都拉斯在斷交一年內逆差飆升至25.2億美元（約新台幣801億元），被視為最慘痛案例；反觀維持與台邦誼的巴拉圭，則示警若轉向恐造成國內產業重創與大量失業。

根據外媒報導，中國官方雖對外強調「互利合作」與尊重主權，但在要求他國接受「一個中國原則」的同時，雙方貿易結構卻呈現嚴重的不對稱性。中國傾向出口高附加價值的製造產品，並僅從拉美國家進口初級原物料，導致當地出口收益受限，產業附加價值難以提升。以厄瓜多與尼加拉瓜為例，近幾十年來對中貿易逆差分別惡化了147%和76%；烏拉圭的情況更為嚴峻，20年來對中貿易量萎縮超過1000%。

專家進一步指出，中國廉價出口商品與補貼優勢，已對拉美本地工業造成排擠效應。以巴西為例，雖然大豆出口表現亮眼，但國內製造業比重卻從1972年的20%一路下滑至約11%，顯示出長期的「去工業化」危機。此外，中國雖以大規模投資作為誘因，但附帶條款往往極其複雜，如委內瑞拉與厄瓜多需以自然資源償還貸款，嚴重限制了國家經濟自主權，且實際落地的投資金額經常遠低於媒體宣傳。

報導盤點了近年「棄台投中」國家的經濟現況，發現成果參差不齊且多不如預期。巴拿馬獲取的中國投資僅對經濟產生邊際影響；薩爾瓦多的合作項目多屬象徵性建設，無助於持續性的工業成長；哥斯大黎加對中貿易逆差更飆升超過150%，其出口的醫療器材完全無法抵銷大量進口的中國汽車與科技產品。最為慘烈的是宏都拉斯，在失去台灣出口市場後，短短一年內對中貿易逆差就達到25.2億美元。

面對中國的攻勢，台灣邦交國巴拉圭採取了審慎態度。巴拉圭經濟與財政部副部長索萊（Felipe González Soley）指出，巴拉圭與台灣的經濟關係長期穩定且互補。當地媒體《ABC Color》先前也分析，若轉向中國，巴拉圭農業將面臨收購價格低廉且規則不透明的風險；在製造業方面，恐在第一年就造成至少1.15萬個工作機會流失，經濟損失估計超過5.5億美元（約新台幣175億元），甚至可能因基礎設施遭掌控而陷入債務陷阱。

報導總結，承認中國不僅是經濟決策，更是一項「無法回頭的政治承諾」，恐將限制各國在外交與戰略上的自主性。雖然短期資金誘因看似迷人，但伴隨而來的去工業化、貿易赤字擴大與技術依賴，將是各國必須審慎評估的長期代價。

