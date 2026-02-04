棄國籍申請表錯誤百出？李貞秀：該補都會補 我較懶「能不做盡量不做」

民眾黨新科立委李貞秀。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨新科立委李貞秀昨宣誓就職，其國籍問題持續成為外界關注焦點。她作出示「退出中華人民共和國國籍申請表」，稱去年已親赴中辦理相關手續，但不被當地公安局接受。不過，李貞秀提供的表格，也引發部分聲音質疑錯誤百出，疑為記者會前臨時亂填。李貞秀今（4日）受訪說，現場收件時，若該補什麼她一定都會補，對方沒收件時，「說實話，秀秀姐是比較懶的人，能不做盡量不做。」

李貞秀上午出席民眾黨團「人民優先 民生優先」優先法案記者會，會後接受媒體聯訪，做了上述表示。

媒體提問，怎麼看內政部要求，李貞秀遭拒受理放棄國籍，應提出相關佐證證明？李貞秀回應，她一直在講說，今天為什麼跑一趟「大陸」？其實，這是個莫須有的罪名，她這麼回應其實也是政治回應，希望其實真的呼籲賴政府，民眾黨在認真做事，從第一天就開始開工，昨天到今天，「怎麼到現在你們大家還在跟這一Part？我們都已經在推優先法案了，要準備優先會期了，拜託賴政府回來好好做事好嗎？不要再打口水仗了。」

現場媒體又問，陸委會稱目前沒有人成功放棄國籍，主管兩岸事務機關的陸委會都這樣認為，內政部還拿《國籍法》作為無法雙重國籍的依據，藉機搞「兩國論」？總統賴清德講過希望大家和平相處，是否認為內政部長劉世芳逾越總統在扯後腿、借機搞獨裁？李貞秀說，「完全認同你的看法」，但她覺得其實賴政府整個執政團隊荒腔走板，自己的內政部開始對中選會質疑嗎？是質疑中選會的能力，還是質疑蔡政府時期的執政法源合不合理？為什麼「蔡規賴不隨」？蔡政府時代沒任何爭議的事，今天到賴政府變成整個大事件了？賴政府可不可以回來做正事？

被問到怎麼看國民黨主席鄭麗文說，台灣人要接受自己是「中國人」，依憲法我們都是中國人等說法？李貞秀指出，鄭麗文的「中國人」一定是我們台灣人大家都理解的「中華民國國民」，那她要大家怎麼解釋？中華民國國民不叫中國人嗎？不然叫什麼？她自己是這麼看，當然這也要看鄭麗文的解釋，「我個人就是堂堂正正的中華民國公民。」

至於遭質疑沒拿過中國護照，當初怎麼來台？李貞秀解釋，兩岸之間從來都不需要護照，台灣人去「大陸」用的是台胞證，大陸人來台用的是「入台通行證」。

李貞秀說，一般正常所有「陸配」在沒取得定居資格之前，往來台灣都是經香港，用出入台灣通行證，多次往返的通行證一定要在半年或3個月內回「大陸」。可是，到最後取得台灣給予的定居資格後，公安部門發出的入台證是「單行證」，變成入台通行證去到台灣就失效，她拿最後一次入台通行證的單行證後，再去「大陸」就跟所有中華民國國民一樣，拿的是台胞證，目前為止，甚至同學也都叫她「台胞」。

