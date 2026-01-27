棄土旅程在哪終結？ 內政部盤點全台73處「填海造地潛在區位」 環團：不應為填而填
內政部今（2026）年起實施棄土「全流向管理」政策，雖可望減少非法亂倒與掩埋，但合法最終去化管道仍有所不足。內政部近期盤點填埋型土資場及公共工程（如台北港、高雄港等），合計收土量能僅9000萬方，2～3年就會用完。只要開發持續前進，大量棄土依然無處可去。
行政院去（2025）年8月核定《營建剩餘土石方最終去處規劃方案》，提出以港、陸、海三方向，盤點出全國共73處「填海造地潛在區位」作為營建棄土的最終去處。填埋潛力合計近20億方、約是50年產生量。
國土署強調，潛在區位僅是初步整合資訊，要有實際開發必要性，才有機會通過後續審查。環保團體則對不同土方的環境風險有疑慮，呼籲還是應從源頭著手，實施工地細拆解、細分類，提高營建資源再利用，才能減少掩埋數量。
行政院核定「陸海港」最終去處，約可填埋50年
全台源源不絕的營建棄土，政府打算如何解決？台灣每年產生約3900～4600萬立方公尺的營建棄土，中央其實早有正式規劃，內政部提出《營建剩餘土石方最終去處規劃方案》，去（2025）年8月行政院核定通過。
面對最關鍵的問題「最終要填去哪裡」，《規劃方案》提出港區、陸域、海域三大最終去處。港區是目前最成熟的管道，包括三大商港（台北港、台中港、高雄港）及彰濱工業區。此外，未來其他港區的填海造地計畫審查，會要求提供50%容量來收容營建棄土，替代傳統的抽砂造地。
《規劃方案》也指出，營建棄土問題首先應從源頭著手，開發案要落實土方減量、工地分類分流、公共工程土方交換等，最後才送至收容處理場所填埋。
海域方面，《規劃方案》套疊環境敏感圖資，在全國周遭海域盤點出共73處「填海造地潛在區位」，包括北部21處、中部1處、南部15處、東部23處、離島13處，合計面積共3.3萬公頃，預估可填埋潛力近20億方、約50年產生量。地方政府或目的事業主管機關可提出開發需求，辦理可行性評估、海岸管理審議、環境影響評估等程序。
陸域部分，除重大公共建設（如航空城）、擴增填埋型土資場之外，《規劃方案》提出可針對嚴重地層下陷的私有農地進行填土改良。統計全台2023年共有2385公頃「嚴重地層下陷不利農業經營地區」，可由農業部協助地方政府建立機制，讓低窪農地申請接收土方，但必須符合「適合農業填築之優良乾淨營建剩餘土方」條件。
為了收容廢土填海造島？ 環團憂本末倒置
「台灣就這麼大，再怎麼填、再怎麼找，最終去處也很難滿足。」自然保育與環境資訊基金會議題部主任陳姿蓉受訪強調，填海的前提是有港口或機場擴建等需求，而非「為了倒廢土而提出天馬行空的，譬如蓋什麼海上遊樂園計畫，那根本就是想要把垃圾丟到海裡面去而已。」
環保署（今環境部）曾在2012年為解決事業廢棄物問題，提出廢棄物填海造島政策環評，但在2014年撤案，重新檢討廢棄物管理策略。
彰化環境保護聯盟研究員林政翰則指出，內政部在彰化外海劃出的填海造地潛在場址，雖避開白海豚重要棲息地，但具體位置在外海，「根本沒人會想去那邊填」。且芳苑外海為泥沙質海域，若選用不同性質的土石方去填海，恐怕會改變底棲生態、對潮間帶造成破壞。
陳姿蓉指出，《規劃方案》僅將重心放在擴充後端去化量能，對細分類卻草草帶過。未來都更、災後重建持續，土方和營建混合物「只會爆掉」，他呼籲政府應強制要求工地細拆解、細分類，提高營建資源再利用，才能減少最終需要掩埋的數量。
陳姿蓉指出，填海造地的防滲結構確實可能比濱海垃圾掩埋場的不透水布還強，一旦破損，仍須面對內部填充物散逸的風險，他認為須有強度足夠的構造物保護（如混凝土），且不同類別的土石方環境風險也不同，應有專家制定嚴格標準，確認對環境、水質無疑慮才可填海。
國土署：潛在場址不代表必定會開發
國土署營建管理組科長曾勝鋒接受《環境資訊中心》採訪時說明，《規劃方案》所列潛在場址僅是整合各部會資訊、篩掉敏感區位後，客觀呈現相對可行海域。至於是否會有地方政府為處理廢土而填海？他強調，案件要有實際開發必要，才可能通過審查，如台北港即為前例。他也指出，土石方相較於抽砂填海，較不易發生不均勻沉陷或土壤液化問題，「是很好的材料」。
以下為《營建剩餘土石方最終去處規劃方案》規劃全台填海造地區位，有北、中、南、東及離島各區域。
【北部】填海造地潛在區位共21處：
【中部】填海造地潛在區位共1處：
【南部】填海造地潛在區位共15處：
【東部】填海造地潛在區位共23處：
【離島】填海造地潛在區位共13處：
