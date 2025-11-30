棄嬰藏屋下「巨蜥拖出啃屍」！19歲泰女供稱：不知懷孕

巨蜥啃咬背包，才讓棄嬰案曝光。示意圖。取自pixabay



泰國發生一起震驚社會的棄嬰案件。北欖府帕拉薩莫剛區居民發現，一隻巨蜥正在拖行並啃食一具嬰兒的遺體，嚇得報案。

警方獲報到場，在一間民宅下方縫隙找到一個紅色背包，裡頭裝有大石塊，懷疑是有人把嬰屍棄置其中，再用石塊壓住，企圖掩蓋事跡，但仍被覓食的巨蜥拖出。

警方進一步追查，查出19歲女子「薇薇」（化名）涉有重嫌，28日將薇薇帶回警局了解案情。擔任清潔人員的薇薇聲稱，自己月事正常，不知道懷孕，沒有感覺到明顯胎動。

薇薇說，25、26日晚間在家洗澡時，不小心滑倒，開始出血並產下女嬰，當時嬰兒已經死亡。她擔心家人知道這件事，自行剪斷臍帶、清理血跡，把嬰兒遺體放入背包，再加入石塊增重，通通塞入屋下的縫隙。

警方已把嬰兒遺體送往法醫機構，準備解剖釐清女嬰死因及死亡時間，預計45天內會有結果，目前先釋回薇薇，待結果出爐再追究她刑責。

