棄已婚30年結髮妻！人夫外遇美甲師「見面就要嘿咻」 正宮看見親密照天塌了

桃園1名人夫打手遊認識1名女美甲師，見面後雙方萌生愛意，接下來雖然不能常碰面，但只要見面就要激戰一番，正宮後來在老公手機發現鹹濕照片與訊息，憤而向法院提告美甲師侵害配偶權，要求賠償，近日判決出爐，法院判美甲師賠30萬元，可上訴。

見面就要嘿咻 每個月1至2次

根據判決書，這名人妻與丈夫阿華（化名）結婚逾30年，阿華2023年玩手遊認識小美（化名），小美雖然知道阿華已有妻室，但表示願意當外面的女人，時常約在汽車旅館嘿咻，頻率每個月1至2次。

人妻去年6月從通訊軟體看到老公阿華與小美的對話，雙方互稱老公老婆，還傳「我好想你」「愛老虎油」「我愛你」性暗示訊息，甚至還看見老公環抱小美抓胸、接吻照。

出軌如何被抓包的？ 為何分手未果？

人妻後來要求阿華打電話分手小美，阿華曾在電話中告訴小美「不要來這邊找，她會報警的」「你可以容忍她，她無法忍你」「我不是跟你說，我在高中就認識她了，欠她很多東西，我們結婚30幾年了，連孫子都有了。她不會放棄這些全部的，而且她也容忍不下你」等，而小美囂張回應「報啊，報啊，把我抓去關啊，要告去告啊」「那我就要失去你是嗎？」，說自己也知道他有孫子了。

明明東窗事發，還被要求分手，沒想到小美多次以自己性命要脅他繼續與她交往，人妻最後忍無可忍，向法院提告求償精神慰撫金60萬元。

儘管小美辯稱沒跟阿華發生性行為，還稱知道對方已婚後就未見面並分手，但阿華證述第二次見面起，每次碰面都會愛愛，直接打臉小美，法官認定小美辯詞不足採信，並認小美以背於善良風俗之方法，侵害人妻基於配偶關係之身分法益，情節重大，請求賠償自屬有據。

被仙人跳？ 法官不採信？

另，小美還稱是自己遭阿華仙人跳，但沒有任何證據，同樣不被法官採信，考量小美高中畢業，從事美甲業，還有阿華夫妻婚姻、經濟狀況等，判處小美賠償30萬元，可上訴。

