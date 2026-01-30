棄日轉韓！25萬陸客春節「醫美大軍」壓境 預估消費達3.3億美元

韓國今年春節期間預計將吸引高達 25 萬名陸客造訪，較去（2025）年激增 52%。圖為韓國熱門景點「景福宮」。 圖：翻攝自 景福宮 X

[Newtalk新聞] 受日中外交緊繃影響，今年農曆春節（自 2 月 15 日起）9 天長假，中國遊客的出遊國家出現「大風吹」。據外媒報導，韓國預計將吸引高達 25 萬名中國客造訪，較 2025 年激增 52%。

據市場調查機構「China Trading Desk」執行長巴特（Subramania Bhatt）指出，儘管日圓同樣處於低位，但中日兩國近期的外交摩擦讓許多陸客望而卻步。相比之下，韓中關係近期明顯回暖，韓國針對中國 3 人以上團客試行「免簽入境」政策至今年 6 月底，加上韓元兌美元近期貶至 16 年來新低，讓首爾、釜山、濟州島成為陸客眼中「最好買」的避風港。

廣告 廣告

僅春節一周內，預估陸客在韓消費金額將突破 3.3 億美元（約 103 億元新台幣）。

與此同時，醫美諮詢公司「Seoul Medical Guide」 創辦人梅迪納（Tony Medina）表示，他在韓國 20 年，從未見過如此急遽的成長，光是這幾周接到的中國諮詢件數就高達數百件，與 2025 年春節期間僅有零星幾件的情況相比，簡直是百倍速成長。

據報導，許多陸客趕在 2026 年韓國「取消醫美退稅新制」生效前，計畫在春節期間完成音波拉提、拉皮等美容療程。

反觀，因日本首相高市早苗的「台灣有事論」導致中日關係緊張，當地觀光業則面臨嚴峻挑戰。日本最大旅行社 JTB 預測，今年訪日外國人數預計將下滑 2.8%，降至 4,140 萬人次。其中，元月至四月來自中國的訂房量已重挫 5 成。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

出國旅遊注意事項一次看！外交部提醒2月13日春節前領取護照最後期限

出國旅遊注意！華航調漲「三類行李費」1/26正式上路