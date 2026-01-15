棄明星大學 考生務實擁抱科大

今年度前200大熱門科系當中，科大席次從前一年度囊括17名擴張到30名，成長率高達76％，顯示「務實就業」與「都會生活圈」成為選系關注焦點。（本報資料照片）

115學年度大學學測即將於17日起連續3天舉行，高教資訊平台「大學問」於考前公布最新考生升學趨勢，即根據過去1年5468萬筆大數據資料，台灣高中生的志願選擇正發生結構性位移，值得關注的是，今年度前200大熱門科系當中，科大席次從前一年度囊括17名擴張到30名，成長率高達76％，顯示「務實就業」與「都會生活圈」成為選系關注焦點。

根據大考中心統計數據，115學年度全國報名學測考生共計12萬1535人，今（16）日下午2點至4點，也開放全國考生查看考場與座位。

至於今年度考生在選填志願的興趣上，依照「大學問」網站流量數據，2026年進入科大前50強的系所，總排名較去年平均上升145位；所有衝進綜合榜單前200強的科大系所，名次平均上升也達100位。

在2026年排行榜中，具備都會產業聚落優勢的國立科大，在高三考生心中具備高人氣，像是台灣科技大學與台北科技大學，電資相關科系，平均名次上升約200名，其中台科大電機工程系由365名飆升至第95名；北科大電機工程系則由617名升至第161名。台北商業大學與台中科技大學則展現商務與設計專業的吸引力，如北商大企業管理系大幅上升273名至第194名；中科大多媒體設計系排名進步至第61名。

而在「選系不選校」的選填志願浪潮下，具備國考保障與都會資源的私校，同樣獲得考生關注，像是被譽為「藥學雙雄」嘉南藥理大學藥學系，今年度首次排名領先全國各大學；大仁科大藥學系則挺進至第27名。位居都會區的醫事科系也十分受歡迎，如長庚科大護理系提升至第42名；弘光科大結合都會與醫護專業，物理治療系高居第147名，護理系從541名晉升為245名。

「大學問」執行長魏佳卉表示，在學測前夕揭露這份科大數據，目的是在於提供考生更多元的校系選擇，且當前升學板塊正向「都會實務圈」移動，無論是電資、醫護還是設計商管，都深獲考生關注，代表能提供豐富都會實習資源與明確證照路徑的校系，已成為升學市場的領頭羊。