棄置「獸魂碑」導致非洲豬瘟？中市議員：暴露市府團隊傲慢怠惰

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中肉品市場的獸魂碑在2022年改建「豬事圓滿公園」後，被棄置在社會住宅工地角落，引起文史界關注，這次台中市爆出全國首例非洲豬瘟，更引發聯想與議論。議員黃守達表示，日治時期的「獸魂碑」歷史超過90年，如今卻淪落在工地雜草與廢棄物中，凸顯市府在文資保存與市政治理的混亂及怠惰，要求市府重啟文資審議，妥善進行保存與展示紀念。

黃守達指出，位於肉品市場的獸魂碑於1932年設立，紀念因人類而犧牲生命的動物，最早設置於西區民權路，後搬遷於北區肉品市場，過程記錄了城市發展以及肉品產業的軌跡，相當具有歷史與文化價值，更是台中現存規模最大的獸魂碑。

廣告 廣告

但獸魂碑目前卻位處工地之中，周遭雜草叢生、堆滿建築廢棄物，根本沒有妥善保存，這次台中市爆發非洲豬瘟，被指獸靈作祟，但根本是暴露市府團隊對於動物與疾病的傲慢，以至於發生種種亂象，光是這點，獸魂碑就有保存的價值，彰顯其意義。

市府表示，該獸魂碑因不具文資身分，文化局不是主管機關，為農業局負責，目前不算有好好保存，未來會納入冷鏈物流的整體設計，市長盧秀燕已承諾，指定文資與否交給專家，後續會請農業局妥善保存，接下來要如何放置，會請文化局與農業局共同研議協調。

台中市議員黃守達指，建於日治時期的「獸魂碑」如今卻淪落在工地雜草與廢棄物中，凸顯市府在文資保存與市政治理的混亂及怠惰。(記者蔡淑媛攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

非洲豬瘟道歉才兩週!盧秀燕改口訴委屈 議員打臉「敢講不敢聽」

小草狂洗「綠委搭商務艙vs.黃國昌罰站」 陳柏惟打臉曝原因

