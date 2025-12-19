棄養剴剴引發悲劇！生母申請180萬「被害人家屬補償金」 北檢駁回理由曝

剴剴的生母因另涉重罪，棄養剴剴逃亡3年才落網，被解送新北地院歸案。資料照。讀者提供



1歲10月男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，一審重判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。剴剴生母劉姓女子因另涉重罪，遭通緝逃亡3年後落網，她日前向台北地檢署申請犯罪被害人家屬補償金180萬元，但北檢考量劉女與剴剴生前關係疏離，且棄養剴剴，導致剴剴面臨出養問題，間接讓剴剴遭保母虐死，認定劉女未盡母親照顧責任，駁回申請。

現年29歲的劉女於2021年間，因不滿男友另結新歡，涉嫌找來朋友把被害女子約到家中囚禁4小時，施暴凌虐、餵食毒品還拍攝影片，被害女子後來趁隙脫逃報案。警方逮到劉女後，新北地檢署向法院聲請羈押獲准，但在羈押期間，劉女發現懷孕，法院因此裁定她以3萬元交保，但劉女生下剴剴後卻棄保潛逃，被通緝逃亡3年後才落網。

劉女逃亡期間，剴剴外婆原本接手照顧，但因經濟壓力沉重實在無力扶養，與新北市政府社會局聯繫請求協助出養，社會局便將剴剴轉介給兒福聯盟。後來剴剴輾轉被交給劉彩萱照顧，沒想到，劉彩萱卻與同為保母的妹妹劉若琳聯手凌虐剴剴，動輒施以體罰，將剴剴對折塞進水桶，還拿剩菜剩飯餵食，導致剴剴營養不良，最終於2023年12月休克死亡。

保姆劉彩萱因虐死剴剴一審遭判無期徒刑，案件正由高等法院審理中。資料照。廖瑞祥攝

保姆劉若琳因虐死剴剴一審遭判18年徒刑，案件正由高等法院審理中。資料照。廖瑞祥攝

台北地院國民法庭一審重判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終生，劉若琳18年徒刑，高等法院二審也即將辯論終結。

今年7月警方接獲線報，發現劉女躲在台中沙鹿地區，將她逮捕押解新北地院歸案。

劉女日前以被害人母親身分，向北檢申請核發犯罪被害人家屬補償金180萬元。但北檢認為，自剴剴出生以來，劉女均未盡責照料，母子關係疏遠，且因劉女棄養剴剴，導致剴剴面臨出養問題，進而遭到劉彩萱、劉若琳施虐死亡。北檢認定劉女未盡照顧責任，無資格請求補償，駁回申請。

剴剴的生母逃亡3年才落網，日前申請被害人家屬補償金遭駁回。資料照。讀者提供

