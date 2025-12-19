棄養害死剴剴！生母逃亡3年落網竟討「180萬補償金」 北檢怒駁回：妳沒盡責任

剴剴生母申請182犯罪被害人補償金遭駁回。資料照片

引發社會公憤的1歲男童剴剴遭虐死案，近期有了最新法律進度。剴剴的生母劉姓女子在潛逃3年多後，今年7月底在台中沙鹿落網。然而，劉女日前竟以被害人母親的身分，向台北地檢署申請高達180萬元的犯罪被害人補償金，引發輿論關注。

北檢審議後決定駁回劉女的申請，不核發補償金。檢方指出，剴剴自出生後，劉女從未盡到一日為母的照顧責任，雙方母子關係極其疏離。更關鍵的是，正是因為劉女棄養剴剴導致其被迫進入出養程序，進而才發生慘遭保母姊妹虐待致死的悲劇。檢方認定，劉女對兒子的死亡完全未盡人母責任，因此無資格申領遺屬補償金。

廣告 廣告

回顧案件背景，現年29歲的劉女前科累累。她在2021年曾因感情糾紛，囚禁並施虐前男友的新歡長達4小時，甚至疑似強迫對方吸毒，因而遭到起訴。當時她因懷孕5個月獲准以3萬元交保，但在2022年2月產下剴剴後隨即棄保潛逃，消失無蹤，導致剴剴只能由外婆照料。

由於外婆無力扶養，於2023年透過兒福聯盟轉介，將剴剴托育給保母劉彩萱、劉若琳姊妹，未料剴剴在短短115天內慘遭斷齒、塞水桶等非人道虐待，最終於同年12月不幸喪命。目前涉案保母姊妹一審分別被判處無期徒刑與18年有期徒刑。

劉女在逃亡期間躲在台中沙鹿經營網拍，並結交新男友，直到2025年7月才被北市刑大逮捕歸案。剴剴案近日在高等法院如火如荼開庭審理中，如今卻爆出剴剴生母試圖領取補償金失敗，再次讓這起悲劇成為社會討論的焦點。



回到原文

更多鏡報報導

疑官警護航「鮑魚達人」鍾文智潛逃 北市信義分局等遭搜索15人到案

「殺人都不一定死刑」內湖人妻19刀開膛剖肚 女兒手寫信哀問：媽媽憑什麼要被殺

剴剴從白胖童變滿身傷 兒盟前執行長出庭辯「行政流程需精進」...法官痛斥：客套話