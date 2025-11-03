基隆市一名男子將裝有10隻兔子的兩個籠子直接棄置在大馬路邊的水溝蓋上，籠子外還貼上「愛心領養」字樣。雖然飼主辯稱只是暫時放在外面等人領養，但基隆市動物保護防疫所已將兔子全數沒入，並表示將依法裁處。

棄養貼愛心領養？ 男路邊水溝蓋丟「10隻兔」。（圖／TVBS）

在基隆市，一起疑似兔子棄養事件引起民眾關注。一名男子將兩個裝有10隻兔子的籠子直接丟在路邊水溝蓋上，籠子外貼上「愛心領養」字樣。這些兔子包括4隻成兔和6隻幼兔，很快吸引了路過民眾和小朋友駐足查看。基隆市動物保護防疫所長陳柏廷表示，推測可能是飼主管理不當，導致公母兔子關在一起不斷繁殖。他強調，這類行為若違反規定，將處以3至15萬元罰鍰，而這個案件中兔子已於10月26日下午1點多被帶回，目前已請愛兔協會協助安置。

針對動保議題，在台北市議會中，議員林亮君向台北市動保處提出加強危險性犬隻管理的訴求。台北市動保處長陳英豪回應表示，台北市已明確將危險犬隻列管並追蹤，在實務執法上會針對事件發生的熱區進行高頻率稽查。

此外，台北市還發現寵物公園的廠商維護記錄造假問題。議員鍾佩玲揭露，廠商在112年1月至7月期間提交的12000多張照片中，有192張是重複照片，涉嫌造假。依照合約規定，廠商將被罰款4萬多元，且不再續約並移送法辦。動保處表示，未來將加強合約規範，要求廠商提供的照片必須加註時間和定位資訊。

