棄養還想要錢！剴剴生母討「犯罪被害補償金180萬」遭駁回

1歲男童剴剴遭劉姓惡保母姊妹虐死引發全民公憤。剴剴的生母日前向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元，結果遭駁回，原因是北檢審議認為她棄養兒子，導致剴剴被出養，後續發生遭保母姊妹虐死的悲劇。

男童「剴剴」遭保母虐死。（圖/中天新聞資料照）

根據《中時新聞網》報導，剴剴的生母日前向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元，北檢審議認為劉女自從生下剴剴後就沒有盡到母親的責任，沒有資格和理由申請遺屬補償金，因此駁回其申請。

回顧整起事件背景，2021年，剴剴的劉姓生母不滿男友疑似找新歡，竟設局囚禁對方虐待長達4小時，甚至餵食毒品給對方，後來被害者逃出後立刻報警，劉女遭逮捕，怎料在看守所期間，劉女發現自己懷孕，於是向新北地院聲請具保停押，法官當時裁定3萬元交保。然而，劉女在生下剴剴後，竟然把兒子給母親照顧後就搞失聯，因而被通緝，逃亡3年才落網。剴剴外婆因為無力扶養，才決定聯繫新北市社會局讓剴剴出養，社會局轉介到兒福聯盟，期間經過兩名保母照顧，最後轉給劉姓保母姊妹，怎料卻是惡夢的開始，剴剴不幸遭凌虐身亡。

「剴剴案」引起全台震怒，涉嫌虐死剴剴的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，一審判處姊妹倆無期徒刑、18年徒刑，二審審判預計12月22日續行審理和辯論、當天辯論終結並定宣判日。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

