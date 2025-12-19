棄養「剴剴」！生母討「180萬補償金」 北檢駁回：沒有一天盡到母親責任

台北市 / 武廷融 綜合報導

「剴剴」虐童案震驚全台，涉案保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審分別遭判無期徒刑與18年徒刑，目前由高院審理中。而棄養剴剴的生母劉女，日前竟以「被害人母親」身分，向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元。不過，北檢認為劉女「沒有一天盡到母親責任」，甚至棄養剴剴導致其遭到虐死，駁回申請。

1歲男童剴剴遭保母姊妹虐死，引發全台公憤，保母劉彩萱、劉若琳姊妹一審遭判處無期徒刑及18年徒刑，目前由高院審理中。而檢警調查，剴剴生母29歲劉姓女子，曾因囚禁、凌虐另名女性，遭警方逮捕並送新北地檢署，當時劉女懷孕約5個月，法官酌情後裁定劉女以新台幣3萬元交保，但劉女在2022年生產後，將剴剴交由其母親扶養，並棄保潛逃，在今年8月被逮捕歸案。

沒想到，劉女日前竟以被害人母親的身分，向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元。北檢認為，劉女自剴剴出生後，沒有一天盡到母親責任，母子關係疏離，甚至因棄養剴剴，導致剴剴被出養，進而慘遭保母姊妹虐死，劉女完全未盡人母責任，無資格及理由申請遺屬補償金，因此駁回申請。

