棄養、虐待動物加重罰則 政院通過《動保法》修正草案

行政院會今（8）日通過《動物保護法》修正草案，明確定義飼主責任，大幅調高棄養罰鍰，像是動物遺失5天內要申報，否則視為棄養，若棄養罰鍰從現行最高15萬元，提高到100萬元以下。虐待動物使其肢體嚴重殘缺，最重關5年，併科30萬以上300萬以下罰金，虐待致死加重其刑2分之1。





因台灣社會對動物保護的共識逐年凝聚，近年棄養與虐待動物事件頻傳，引發社會關注，行政院提出《動物保護法》修正草案，強化飼主責任並提高相關罰則。草案明定「棄養」認定標準，飼主若未符規定即將寵物送交收容所，或任其接受收容處理，將直接認定為棄養，最高可處新台幣100萬元罰鍰。

行政院指出，過去常有飼主以「寵物走失」規避稽查，修法因此要求，經公告須登記的寵物若發生遺失，飼主須於5日內向直轄市或縣市主管機關通報，除非具正當理由，否則視同棄養，相關罰鍰也由原本3萬至15萬元，提高至10萬至100萬元。草案並建立寵物分類分級管理制度，強化犬、貓絕育規範，將免絕育由申報制改為申請制，以落實源頭管理與飼主責任；同時明定收容動物人道處置要件，並要求定期評鑑公立動物收容處所，確保收容品質與動物權益。

在產業管理方面，修法加強特定寵物繁殖與買賣業者對犬、貓的源頭及流向管理，提高違法經營罰則；另增訂動物保護檢查員調查權限，使主管機關必要時得即時扣留動物、進入相關場所，防止危害發生。刑責部分，草案提高虐待動物刑度，最重由現行2年以下有期徒刑，提高為6個月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬至300萬元罰金；另針對以暴力、凌虐方式致動物死亡且情節重大的情形，得加重其刑至二分之一。

農業部表示，將優先推動具高度社會共識且實務可行的規範，爭議性議題則持續蒐集各界意見，待社會溝通成熟後再納入修法。後續草案將送立法院審議，並積極與朝野協調，盼儘速完成修法，全面強化我國動物保護體系。













