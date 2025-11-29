棉蘭慈善義賣會 串聯社區之力濟蒼生

也是善的匯聚，印尼棉蘭的慈濟志工，舉辦慈善義賣會，把善心串聯社區，現場就像一場嘉年華。

琳瑯滿目的衣物與家用品讓人流連忘返，各式各樣的素料理香氣四溢，吃得健康還要吃出善的影響力。慈濟在棉蘭的贊德拉古瑪拉學校舉辦慈善義賣會，吸引亞齊、北干巴魯、雅加達上百位志工共襄盛舉。

慈濟志工 周佩鍁：「最重要的一件事就是，志工們之間的團結與和諧，大家能夠同心協力，全力推動本次的慈善周活動。」

義賣會募集到的善款，將用來興建慈濟學校與靜思堂。一場時尚走秀，展出由回收材料製成的大愛感恩科技環保服飾，讓人看見慈濟善念結合科技的創意力量。

民眾 莎莉：「我覺得這項活動很好，因為可以一邊購物一邊行善，感覺真的更有趣。」

從早上到下午，人潮絡繹不絕。透過慈善、素食、環保的實際行動，志工們正一點一滴播下善的種子。

