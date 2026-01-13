棉被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

過年前除舊布新，許多民眾會整理家中老舊的棉被、枕頭與絨毛娃娃，但你知道嗎？這些看似「軟綿綿」的物品，其實通通不能回收，丟錯還可能違規受罰。新北i環保提醒，棉被、枕頭、絨毛玩具皆屬於一般垃圾，必須依照體積大小，正確交給垃圾車處理，才能避免環境污染與回收系統負擔。

棉被、毛毯怎麼丟？ 「25 公升」是關鍵

不少人捨不得丟掉陪伴多年的「小被被」，但當棉被破舊、發霉或無法再使用時，就該好好說再見。

• 單一物件小於 25 公升：需裝入「專用垃圾袋」交給垃圾車

• 單一物件超過 25 公升：可免用專用垃圾袋，直接丟垃圾車

不過，新北i環保提醒，要特別注意，棉被與毛毯皆不可回收，請勿丟入回收桶。

枕頭出現這些狀況 就該淘汰了

人一生有將近 1/3 的時間在床上度過，枕頭的清潔與支撐力對健康影響很大。新北i環保指出，若枕頭出現表面泛黃、散發異味、扁塌、失去彈性或肩頸常感到緊繃疲勞等情況，就該更換。淘汰方式與棉被相同：

•小於 25 公升：裝專用垃圾袋

•超過 25 公升：可直接丟垃圾車

•枕頭同樣屬於一般垃圾，不可回收

絨毛娃娃不能回收！ 很多人都丟錯

不少人以為絨毛娃娃「看起來像布類」可以回收，新北i環保指出，但其實它們屬於一般垃圾。正確丟法：

•裝入專用垃圾袋丟垃圾車

•若單一娃娃超過 25 公升，可免用垃圾袋直接丟

正確分類 才能讓資源不浪費

錯誤分類不只會增加清潔人員負擔，也可能影響整體回收效率。民眾在丟棄大型寢具、枕頭與玩具前，務必先確認體積與分類方式，才能把物品送到「對的歸屬」。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

