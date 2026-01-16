棉被、枕頭、絨毛娃娃可以回收嗎？丟錯恐罰6千元

生活中心／陳崇翰 基隆報導基隆河去年11月底發生不明油污事件，影響基隆與汐止逾15萬戶用水，沒想到基隆停水噩夢再次上演。昨天麥金路段發生破管漏水，造成兩萬六千多戶停水至少23小時。台水表示因為長期受到大車輾壓，導致地底管線鬆脫，導致漏水，盡快搶修中。基隆市再度大規模停水，居民民眾騎車來裝水，臉上滿是無奈。基隆市民：「（來一趟了對不對）第二趟，吃外面便當啊，（水拿來）洗手的。」趕快裝水，後面還有其他住戶在排隊，上回基隆才發生水污染事件，造成基隆市民無水可用，這次麥金路大幹管破裂，有兩萬六千多戶停水、兩萬戶降壓供水，基隆居民抱怨連連。基隆市議員（國）俞叁發：「再怎麼講也應該讓民眾，趕快蓄水回到家才知道，啊原來停水了，我想類似這種狀況表示，自來水（公司）的螺絲真的是鬆掉了。」基隆市大幹管破裂導致萬名用戶無水可用。（圖／民視新聞）台水昨晚緊急派人搶修管線，進行路面開挖，發現地底管線比想像中複雜。台水第一處處長張子中：「可能是有重車輾壓導致，（管線）它可能接頭有鬆脫這樣，代表台水一區來致上，誠摯的歉意。」基隆市長謝國樑一早到場視察，民代認為這裡的幹管太常發生破裂，管線老舊，就該全面翻新。基隆市議員（民）張之豪：「麥金路這邊已經好幾次都是這樣，臨時的停水臨時的爆管，臨時的緊急工程，這對我們民眾，真的是非常的困擾。」基隆市長謝國樑關心復水進度。（圖／民視新聞）基隆市議員（國）秦鉦：「這個長久多年的這個，地下舊型鋼管的材質，應該做一個檢討來更新。」這一次維修管線，有四萬多戶基隆人受到波及，原先台水預估今天下午4點前搶修完畢，現在要請市民再等久一點。基隆市長謝國樑：「現在也不能保證說，他晚上就一定會完工，所以我們今天下午4點，趕快來確認一下，它開出來的支票說，晚上會不會完工做不做得到，至於你說下午完工這一點，已經確定沒有辦法。」藍綠議員紛紛建議，這處管線必須要重整規畫，畢竟民生用水不能治標而沒有治本。原文出處：基隆幹管破裂2.6萬戶停水 另有2萬戶降壓 更多民視新聞報導記得儲水！全台「6縣市」明日將停水 最長達9小時記得儲水！全台6縣市明停水 影響時間、地區一次看6縣市居民注意！台水曝明日停水區域 雲林最久10小時無水用

民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言