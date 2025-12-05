棋牌社藏賭屢罰不改 蘆洲警強勢斷水電清場

蘆洲警強勢斷水電清場。(圖:蘆洲警分局提供)

▲蘆洲警強勢斷水電清場。(圖:蘆洲警分局提供)

蘆洲警分局五日表示，日前於八里區商港三路某棋牌社查獲賭客以籌碼換取現金，以合法掩護違法行為賭博，立即提報新北市政府公共安全稽查小組實施全面稽查，發現該店家除未經申請變更建物用途即經營棋牌社，更私下營運賭博活動，由工務局依建築法實施裁罰並限期改善，惟該店家經多次通知，仍未於改善期限內變更使用用途，違規事實明確。

新北市政府公共安全稽查小組經評估，於四日由警察局、消防局、經發局、工務局等機關再次到場實施聯合稽查，確認仍未改善，認該址危害公共安全及治安甚鉅，當場依程序實施斷水斷電，展現公權力決心。

蘆洲警分局表示，職業賭場是治安毒瘤，不僅危害社會治安風氣，更易滋生暴力、詐欺等犯罪，該分局針對轄內不法棋牌社，一一四年度已提報市府並實施強制斷水斷電四處，警方將持續針對轄內涉賭之桌遊社、棋牌社加強巡查及掃蕩，會同市府各局處壓制不法場所藏身空間，以維護社會秩序。