「棋聖」聶衛平病逝 與習近平交情深厚 官媒高規格報導

[Newtalk新聞] 據《新華社》報導，中國圍棋名將、被稱為「棋聖」的聶衛平，於 14 日在北京因病去世，享壽 74 歲。新華社在發布消息後，外界注意到其報導規格與待遇明顯高於部分近年去世卻低調處理的高階官員。X《蔡慎坤》指出，聶衛平與中國國家主席習近平為兒時舊識，年長習近平一歲。在習近平正式接班、確立權力地位之前，聶衛平因圍棋成就聲名顯赫，經常公開出席活動並對時事高談闊論，偶爾也會提及習近平，語氣曾帶有調侃意味。隨著習近平「定於一尊」後，聶衛平不再公開評論習近平，並曾私下流露對早年玩笑言論的後悔。

據 X《蔡慎坤》消息，早年媒體曾多次報導耿飚、習近平與聶衛平之間的圍棋淵源。據悉，耿飚擔任軍委秘書長期間，要求身邊工作人員學習圍棋，習近平因此找上童年好友聶衛平請教。然而，聶衛平事後回憶，他當時並未指導習近平，直言對方希望快速提升棋力，自己則擔心其水平不足而婉拒。

此外，聶衛平與習近平也曾一同前往韶山，以「毛主席的紅衛兵」身分朝拜。兩人曾就讀北京第二十五中學。聶衛平過去接受韓國媒體訪問時回憶，文革期間，他與習近平、劉衛平三人因家庭背景相似而結為好友。聶衛平的父親是科學家，習近平的父親習仲勳為革命元老，兩人父親在當時均遭打倒。劉衛平則是空軍上將劉震之子，其父同樣受到政治衝擊。三人名字中皆有「平」字，因此被同學稱為「三平」。

聶衛平回憶，當時北京中學紅衛兵派系林立，各派之間衝突頻繁，他本人屬於較為消極的「逍遙派」。習近平與劉衛平原就讀於因「高幹子弟學校」身分而被解散的八一學校，後轉入二十五中。由於家庭出身問題，三人在校內處境相近，經常結伴行動，也逐漸與校外老紅衛兵來往密切。聶衛平並提到，一次三人前往三十八中學參與所謂「辯論」活動，卻遭遇對方有組織的突然襲擊，場面混亂。事後回憶此事時，他與已身居要職的習近平曾感嘆，若當年逃得不快，後果難以想像，並形容彼此為「患難之交」。

